許志安揮別婚內出軌！戴婚戒首曝心聲「壞了會變好」：給我個機會
香港歌手許志安在2019年時爆出婚內出軌事件，被拍到他在計程車上熱吻港姐黃心穎，讓他的良好形象受到重創，演藝事業也跌入谷底，一度全面停擺。在事發5年後，黃心穎復出嫁給樂團鼓手泥鯭（黎萬宏），而許志安則是在2022年正式回歸演藝圈，在近日受訪時他形容自己是「壞掉的人」，並透露出軌事件對他造成很大的影響，還誠懇說道：「給我個機會，壞了會變好。」
記者洪生儒／綜合報導
許志安在今（19）日接受相識20年老友黎芷珊的節目《芷珊約您》訪問，許志安罕見鬆口談到5年前的出軌事件，他坦言那件事對自己的人生和事業造成很大的影響，也花了3年才能好好面對自己，當時變得很封閉，很少回覆電話，也不期望事業跟將來，「那是我人生最...痛苦、最黑暗，看什麼都沒有顏色。」
而許志安也透露，自己能夠走出來，要謝謝他的妻子鄭秀文的鼓勵、陪伴與寬恕，他也緊握拳頭說道：「我自己沒有勇氣的話，真的對不起愛我的人。」出軌事件之後，鄭秀文也支持他復出，並在演唱會的歌單上也給了他很多建議。
此外，當許志安被問到要怎麼面對觀眾時，他則表示：「時間給了你，你便知道有一天要走出來。」許志安也形容自己是「壞掉的人」，並誠懇說道：「給我個機會，壞了會變好。」在受訪的過程中，許志安全程都戴著婚戒，據了解他在演唱會演出時，婚戒也都沒有摘下來過。
而黎芷珊與許志安相識超過20年，她也看著老友與鄭秀文分分合合的過程，最近透過IG發文談及許志安，「我可以想像一個自信滿滿、心高氣傲的人，要面對人生這麼大的落差，內心要經歷多大的衝擊...犯錯，是一個不能改變的事實，當然要為過失付出代價！值不值得去原諒，我會看犯錯的人怎麼去面對錯誤，怎麼把壞的變成好的，不要放棄自己，不要躺平，重新面對逆境的人，我覺得是值得一個機會，值得一點支持。」黎芷珊也希望大家可以重新認識一次許志安。
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