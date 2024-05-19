《歌手2024》直播開全麥曝唱功！她曾唱出「神級舞台」狂被拱回鍋
歌手楊丞琳近期參加中國歌唱節目《歌手2024》，連續兩場競演排名都不如預期，最後慘遭淘汰。而得過金曲獎的中國歌后那英，這一次也同樣被節目的「直播無修音」弄得非常緊張，接連輸給外國歌手香緹摩爾（Chante Moore）和凡席亞（Faouzia Ouihya），狂被網友們虧說要搬救兵，也有不少人提到6年前參加過《歌手2018》表現極佳的張韶涵，紛紛拱她再次出賽。而張韶涵本人親自回應後，登上熱搜第一名，引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
《歌手》系列節目在相隔4年後再度重啟，觀眾們本都以為《歌手2024》可能玩不出什麼新把戲，沒想到這回節目製作組祭出「LIVE直播」，而且「全程開麥不墊音」，讓來參賽的歌手們可以展現自己的真實唱功。不料，實力派唱將那英、歌手楊丞琳和汪蘇瀧等人都接連爆出翻車事件，賽況慘烈。
而張韶涵當年參加《歌手2018》時，以首發歌手身份加入，還同時身兼主持人，原本沒有太多人看好她，但在第二期的節目裡，張韶涵便以〈阿刁〉一曲獲得觀眾們一致好評，認為她根本是神級演出，事業再衝高峰，後來這首〈阿刁〉也在QQ音樂平台累積了2.1億的播放數，甚至成了Youtube台灣2018年熱門影片第五名，張韶涵的歌唱實力獲得台灣與中國觀眾的認可。
而張韶涵近日出席活動，聽到台下有粉絲在大喊：「那姐（那英）需要妳！」但因為現場太過吵雜，她聽不清楚粉絲們在說什麼，後來壓低身體連問粉絲：「你說什麼？什麼那姐？」粉絲再度吶喊：「那英需要妳！」張韶涵才頓時聽懂粉絲在說什麼，急忙揮手謙虛表示：「不敢不敢不敢，你們都很棒。」此外，張韶涵即將於6月21日在中國長春開唱，雖然網友們紛紛希望她可以回鍋救那英，但卡到巡演的檔期，參賽機會應該不高。
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