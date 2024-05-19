吳國精罹「膽管癌」1個月驟逝！10大危險族群小心：存活率不到5%

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中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科主任白禮源指出，膽道癌並非單一器官的癌症，而是分布在膽道系統的癌症總稱，種類包括肝內膽管癌、肝門癌、遠處膽管癌、膽囊癌，以及壺腹癌，而台灣較常見的膽道癌病人多為肝內膽管癌，臨床上有近7成膽道癌患者發現時已經是晚期，合併局部淋巴結轉移或遠處器官轉移。
🟡膽管癌症狀
膽管癌患者常見的症狀包括「黃疸、持續性右上腹疼痛、體重下降、胃口不佳、噁心嘔吐、右上腹摸到腫塊、發燒、全身搔癢、尿液變深」等。
🟡膽管癌致死率
白禮源說明，膽管癌具有侵襲性強、惡性程度高、治療棘手和預後差的特點，尤其轉移性膽道癌的5年存活率小於5%。統計顯示，手術後預後不佳，5年復發率達7至8成，接受輔助性化學藥物治療，可以降低復發風險約20至30%，而轉移性膽道癌對化療的反應率20至30%，抗藥性相當嚴重。
🟡膽管癌治療
白禮源提及，膽管癌基本以手術切除為主要治療，對於無法手術的晚期病患，治療多以化療為主，但效果有限，不過隨著免疫療法的興起，近10年有突破，臨床研究顯示，和單用化療相比，免疫療法合併化療藥物，比起單獨使用化學藥物治療，可以降低死亡風險約20%，2年存活率可提升超過1倍，為晚期膽道癌患者帶來一線曙光，帶來新的治療選擇。
🟡膽管癌10大危險族群
1、先天膽道結構異常
2、罹患膽道相關疾病，如慢性膽管炎、膽結石、膽管硬化症等
3、肝病患者，如B型肝炎、C型肝炎、肝硬化等
4、肝內結石
5、肝臟寄生蟲感染
6、經常接觸戴奧辛、亞硝胺等有害物質
7、60歲以上高齡長者
8、肥胖
9、糖尿病患者
10、有抽菸、酗酒習慣者