大谷翔平轉隊後首次打第一棒！安打掛蛋丟失打擊王 道奇4：0紅人
洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平今（19）日對陣辛辛那提紅人隊，首次以「第一棒指定打者」身份先發，大谷全場4打數無安打，打擊率降至.3497，僅以0.0006的微小差距失去打擊王寶座，落後於密爾瓦基釀酒人捕手William Contreras的.3503。儘管如此，道奇先發Walker Buehler表現出色，主投6局僅被敲3支安打無失分，並投出7次三振，幫助道奇以4：0完封紅人，取得二連勝。
記者路皓惟/綜合報導
由於Mookie Betts自開幕戰以來一直都擔任第一棒，但今天他被安排輪休，因此大谷翔平首次擔任第一棒。大谷在首局第一打席，面對紅人隊先發投手Graham Ashcraft，雙方對決7球，最終大谷被約157.5公里的速球壓制，擊出三壘滾地球出局。
3局下第二打席，在兩人出局、三壘有人的情況下，大谷有機會建功，但擊出二壘滾地球出局。隨後5局下，一出局、二壘有人情況，大谷第三打席擊出左外野飛球出局，雖然他未能成功上壘，但隨後Freeman擊出中間方向的安打，幫助道奇將領先擴大至3分。
7局下的第四打席，在兩出局、無人上壘時，大谷翔平面對第二任投手Carson Spiers，在球數1好1壞出棒攻擊變速球，結果擊出一壘滾地球出局。
儘管大谷翔平4打數無安打，但Buehler好投表現，拿下自2022年5月24日以來首場勝投，這也是他右肘動刀後的第一勝。而道奇在4局下憑借Pages的適時安打先得2分，5局下Freeman與8局下Hernandez分別擊出適時安打，擴大領先，最終道奇以4分之差獲勝
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁