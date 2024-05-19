楊丞琳《歌手》遭淘汰！第二輪出演沒上架YT 原因曝光反被吐槽
楊丞琳近日參加陸綜《歌手2024》，上周演唱成名曲〈帶我走〉高音大翻車，本周演唱林俊傑的〈不為誰而作的歌〉，卻因表現不佳慘遭淘汰，出演兩集就打包回家。比賽結束後，楊丞琳的表演影片，至今都沒上架湖南衛視的官方YouTube，官方曝光原因是因為「海外版權限制」，卻被網友吐槽「這理由其實有些牽強。」
記者薛羽彤／綜合報導
楊丞琳第二輪選唱林俊傑的〈不為誰而作的歌〉，一開口音就跑調，低音部分一直飄，加上本身基本功不足，肺活量也不夠，因此唱到後面時已經沒力，導致整首歌完全沒有起伏。楊丞琳甚至在中間還忘詞，綜合2周成績排名最末位，慘遭淘汰出局。
節目播出後，其他歌手那英、黃宣、二手玫瑰、汪蘇瀧等人演出的影片，都上架到湖南衛視的官方YouTube，唯獨缺少楊丞琳的部分，湖南衛視在留言區解釋，「因爲海外版權限制，歌手2024第二期競演由楊丞琳演唱的〈不為誰而作的歌〉，無法上線純享舞台。」節目組的說法卻遭到網友吐槽，「之前徐佳瑩的就可以上傳」、「這理由其實有些牽強...」、「其實真的評價好的話，節目組再怎樣都會想辦法弄上架」、「只是不是放這個頻道而已，版權私底下談好都好說。」
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