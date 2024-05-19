黃宣唱《歌手》被說掉拍！黃偉晉幫嗆酸民「是在哭嗎」 對話全曝
歌手黃宣近日登上《歌手2024》舞台，整個人以超放鬆又Chill的狀態演出〈獨上C樓〉，獲得不少好評，也成了眾人討論的話題焦點。不料，有網友看完黃宣的表演影片之後留言說「完全掉拍」，讓剛好看到留言的黃偉晉好奇反問對方「掉在哪？」沒想到，網友竟扯出之前黃偉晉的失言風波，讓他瞬間怒火被點燃，氣得直呼：「不罵你我都對不起自己！」
記者洪生儒／綜合報導
一名網友在Threads上批評黃宣在《歌手2024》的舞台演出「完全掉拍」，並指出「宇與字的語速完全不一致、尾音也收得過快」，還要偉晉指點兩下。而黃偉晉在看到網友留言之後，則謙虛表示指點黃宣的部分自己不夠格，「我只覺得他玩拍子玩到屌炸天，什麼字與字的語速不一致我是聽不太懂是什麼意思，是要一致到像誦經那樣是不是，但這首歌完全不適合呆板的語速唱吧。」偉晉還怕網友覺得他講話太兇，特地在文末寫下：「我語氣很平和哦！怕你覺得看起來超兇。」
該網友看到黃偉晉的回覆後，也表示自己懂偉晉想維護自己人的心情，要偉晉不要罵太兇就好，「相信你也清楚失言被轟的經歷。」看到網友回覆後，黃偉晉氣到直接隔空開罵：「扯什麼失言你是在哭嗎？好聲好氣跟你說然後你給我拿翹勒，當我塑膠，不懂就閉嘴啦掉拍勒，我現在回你回得超對拍，就是你要的那種拍子啦沒有在layback的，喜歡嗎？」
該網友後續反嗆黃偉晉，「想不到你人品這麼差、算是開眼界了！」還歡迎黃偉晉向他提告。黃偉晉看完無奈表示：「大家都看得出來是誰人品差吧？反過來講我勒笑死！對你這種人口氣不用多好啦！好口氣跟你討論還不是被你酸，你說你這人品？不罵你我都對不起自己。」
其他網友看到黃偉晉跟該網友的對話後，都紛紛留言表示：「他好奇怪！不懂layback那就不要亂批評咩！愛批評又不讓人指證」、「揭人家短處，美其名提醒別人慎言，實質要人閉嘴，你虛偽」、「誰先態度差的，大家都看得出來」、「偉晉其實很有禮貌，是你自己先提失言的事情，故意戳人家的」、「不懂真的不要裝懂」、「不要浪費時間跟酸民吵架啦。」
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