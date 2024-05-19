湖人解僱總教練Darvin Ham真正原因？美媒曝：AD不打算再支持他

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美媒曝Ham遭開除內幕 可能是AD不再支持他
根據美媒資深記者Sam Amick在Podcast節目上的說法，他在節目中透露了湖人隊總教練Darvin Ham被開除的內幕。他說：「當他們（湖人）選擇解僱Ham時，我被告知，他們考慮的許多因素之一，是因為Anthony Davis不再支持他了。他們知道AD過去有「賣我』的歷史，他就是那樣從鵜鶘來到湖人的，他們最不想要看到的情況，就是AD對此感到沮喪，然後產生那些念頭。」Amick說到。
至於湖人的新任總教練會是誰，根據過去消息指出，包括了勇士助教Kenny Atkinson、現任籃球評論員JJ Redick、金塊助教David Adelman等人，都有機會獲選。而主帥人選近期也有新黑馬竄出，那就是目前效力於灰狼隊的助教Micah Nori，究竟會是誰接下湖人主帥這個「燙手山芋」，還是最終另有其人，也是外界關注焦點。
湖人休賽季要找第三巨頭？ 目前抱持嚴謹態度
而根據湖人隨隊記者Anthony Irwin透露，湖人在休賽季共有3張首輪籤可以動用，管理層確實想交易來Trae Young或是Donovan Mitchell這種等級的球員，但因為Russell Westbrook交易案的關係，湖人目前在對於送出未來資產十分謹慎，尤其是在動用首輪籤時。
簡而言之，湖人管理層如今對於引進第三巨頭，抱持著相當嚴謹的態度，記者Anthony Irwin則表示，「當初Russell Westbrook的交易案，讓球隊送走許多優質綠葉，如果想要湖人做出類似『威少』交易案的操作，這名球員的加入，必須保證是能馬上讓球隊成為冠軍的人。但說實在話我不確定Trae Young是否會是湖人想要的球員。」
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