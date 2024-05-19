大谷翔平超進化！3項數據提升有望寫最強紀錄　比二刀流更有價值

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大聯盟官方在Statcast系統啟用後，出色擊球率（barrel %）是作為評估「擊球角度」和「擊球速度」之間關係的指標，通常意味著打者擊出高品質的球，有很高的機率將其轉化為安打甚至是全壘打，故出色擊球率越高，打者在打擊中的表現通常就越好。
具體來說，如果一顆球的擊球初速和擊球角度同時符合一定的標準，那麼這顆球就被稱為出色擊球。
評估標準如下：
擊球速度：至少98英里每小時（約157.7公里每小時）。
擊球角度：大約在10到45度之間。
當擊球速度增加時，允許的擊球角度範圍也會擴大。例如，擊球初速為時速158公里，擊球角度需要在26到30度之間；如果擊球速度更快，擊球角度範圍也會增加。
出色擊球率的提升
根據大聯盟官方網站的數據分析，截至5月18日，大谷翔平的出色擊球率達到15.6%，相比2021年的12.2%提升了3.4%。如果保持這個節奏，大谷本季將能擊出110顆出色擊球，將超過2022年洋基隊「法官」Aaron Judge在Statcast時代（2015年以來）創下的106顆出色擊球紀錄。
大谷出色擊球率上升主要是來自於強力擊球的增加，擊球初速達153公里以上的比率達到61.7%，相比2021-2023年的52.2%有顯著提升，且相比2021-2023年25.9%的三振率，也下降至19.5%。
面對變化球的能力提升
大谷翔平在面對投手變化球的能力也有明顯提升。根據綜合評估打者攻擊能力指標wOBA（加權上壘率），本季大谷面對非速球球種的wOBA達到.469，與金鶯隊Gunnar Henderson並列大聯盟第一。
好球帶邊緣打擊率的提升
大谷在好球帶邊緣的打擊率也有顯著提升，本季大谷在好球帶邊緣的打擊率為.300，長打率為.572，wOBA為.393，相較於2018-2022年的打擊率.236，長打率.419，wOBA為.303，提升顯著。
大聯盟官網給予高評價
大聯盟官網對大谷翔平本季的表現給予高度評價，認為他在進攻方面的表現出色，儘管指定打擊在WAR（勝場貢獻值）統計中較為不利，但大谷與隊友Mookie Betts並列全大聯盟第一，WAR皆為3.1。
依照這個節奏，本季大谷WAR值有望達到10.7 ，將打破Edgar Martinez在1995年創下的7.0 WAR，以及大谷自己在2023年保持的6.5 WAR紀錄，大聯盟官網表示：「從WAR值數據角度來看，大谷翔平作為一名打者，比作為二刀流球員時提供了更多的價值。」
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