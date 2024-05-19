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釣蝦配啤酒！非典型創意外交　賴清德邀外賓體驗超台行程

▲賴清德今日邀請外賓體驗超台行程釣蝦、喝啤酒。（圖／翻攝自共訊畫面）
▲賴清德今日邀請外賓體驗超台行程釣蝦、喝啤酒。（圖／翻攝自共訊畫面）

記者陳威叡／台北報導

明天就是520，副總統賴清德今（19）日上午邀請友邦慶賀團元首體驗在地文化釣蝦活動，除了體驗釣蝦文化外，現場也準備清涼啤酒與各項深具台灣味的小吃、點心，包括滷肉飯、芥藍牛肉、虱目魚皮、迷你椪餅、紅豆粉粿冰淇淋等台灣小吃元素，都將以創意料理方式入菜，讓在座賓客享用最道地、最獨特的台灣味。

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520就職典禮將於明天登場，來自世界各地慶賀團陸續抵台。準總統賴清德、準副總統蕭美琴今先盡地主之誼，邀請已經抵台的友邦元首與眷屬、官員等超過20位外賓，第一線深入台灣在地文化釣蝦場，親自體驗釣蝦、烤蝦樂趣。

而活動過程中也精心準備深具台灣味的各項點心與小吃，考量釣蝦過程較適合食用適口大小的點心，本次特別請由五位台灣年輕主廚一手創立、在國際各大廚藝競賽中獲獎無數的本土餐飲品牌法斯樂餐廳，以Finger good型態呈現台灣小吃。

餐點包括將芥蘭炒牛肉化成「炒肉串」；台南米糕做成滷肉飯球，並點綴肉鬆及香菜；虱目魚皮串烤後裹上傳統米香。最後，以賴清德喜愛的小點心型態出發，以中西合璧形式，設計出內嵌杏仁慕斯的迷你椪餅及紅豆粉粿分子冰淇淋，口感絕妙新奇。

據悉賴清德並非第一次透過趣味活動以增進友邦情誼，而首創這樣非典型的「創意外交」可說是第一人。在2021年時，賴清德就曾邀請美國、日本、澳洲、英國、印度五國駐台代表體驗釣蝦生活。

除體驗釣蝦之外，台灣有豐富的山林資源，賴清德2021年也曾邀請過美國、英國、新加坡等駐台代表參訪阿里山特富野古道及達邦部落，不僅體驗台灣的山林之美，也透過在地的歷史、文化、美食，讓國際友人用自身的感官，體驗最真實的台灣。

此外，2023年賴清德也曾邀請美國在台協會（AIT）主席羅森柏格到台南深度旅遊，包括參觀奇美博物館、水果店吃冰，走訪一級古蹟武廟和天后宮等，促進台美情誼。希望藉由不同的方式，讓國際友人了解台灣民眾生活文化，也留下深刻印象。創意外交路線深獲各國使節好評，以不同的方式讓世界看見台灣。

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