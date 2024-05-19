味丹排骨雞麵「頂級吃法」瘋傳！內行吃過回不去：阿公小時候教的

準備請假！《GTA6》確定2025年秋季上市　《GTA5》全球賣破2億套

▲《GTA6》確定於 2025 年秋季登陸 PlayStation 5 與 Xbox Series X|S 平台。（圖／Rockstar Games）
▲《GTA6》確定於 2025 年秋季登陸 PlayStation 5 與 Xbox Series X|S 平台。（圖／Rockstar Games）

記者張志浩／綜合報導

玩家敲碗超過10年的《GTA6》（俠盜獵車手6）在2023年12月釋出首部預告片，開發商 Rockstar Games 宣布會在2025年發售，但日前卻遭爆料開發進度落後，有可能延至2026年上市，不過近日終於有好消息了！Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 在最新財務報告中宣布，《GTA6》確定於 2025 年秋季登陸 PlayStation 5 與 Xbox Series X|S 平台，同時《GTA5》至今也已在全球售出2億套。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Take Two 近期公開財務報表時透露，《GTA6》發布日期範圍，將會縮小至2025年的秋天，Take Two 非常有信心 Rockstar Games 可以提供無與倫比的娛樂體驗，綜合上述消息，以及日前 Rockstar Games 在《GTAO》中致敬《GTA6》的宣傳片內容，玩家真的可以期待《GTA6》正式公布發售時間，也可以提早和主管請假搶買了。

知名國外爆料人透露：《GTA6》將於2021年秋季推出
▲ 2013年發售的《GTA5》，在歷經10多年的營運後，總計販售套數正式突破2億套大關。（圖／NOWnews資料照）
回顧《GTA6》預告片，本次玩家將來到以佛羅里達州邁阿密為原型的 Vice City，地圖有滿滿的海灘風景、糜爛的派對生活、無惡不作的黑幫、刺激的飆車競速等，而本次預告最令人矚目的，一定是各種社群軟體的呈現，完全貼合了現代生活人們透過短影音認識世界、進行社交的生活，相當期待 Rockstar Games 釋出更多消息。

此外， 2013年就發售的《GTA5》，在歷經10多年的營運後，總計販售套數正式突破2億套大關，市面上僅次於《俄羅斯方塊》的5.2億套和《Minecraft》的3億套，站上遊戲史上銷售第三名的位置，《俠盜獵車手》系列更是可以被視為遊戲史上最強大的 IP。

《GTA6》恐延期2026年發售！國外知情人士爆料：「開發進度落後」

《GTA 6》確定2025年發售！首支預告片公開　1男1女雙主角成型

《GTA 6》真的要來了！首支預告片12/5公開　地圖被爆「增大3倍」

神人惡搞《GTA6》台灣版！統神、韓國瑜全入鏡　1分半預告片竄紅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞