準備請假！《GTA6》確定2025年秋季上市　《GTA5》全球賣破2億套

玩家敲碗超過10年的《GTA6》（俠盜獵車手6）在2023年12月釋出首部預告片，開發商 Rockstar Games 宣布會在2025年發售，但日前卻遭爆料開發進度落後，有可能延至2026年上市，不過近日終於有好消息了！Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 在最新財務報告中宣布，《GTA6》確定於 2025 年秋季登陸 PlayStation 5 與 Xbox Series X|S 平台，同時《GTA5》至今也已在全球售出2億套。
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Take Two 近期公開財務報表時透露，《GTA6》發布日期範圍，將會縮小至2025年的秋天，Take Two 非常有信心 Rockstar Games 可以提供無與倫比的娛樂體驗，綜合上述消息，以及日前 Rockstar Games 在《GTAO》中致敬《GTA6》的宣傳片內容，玩家真的可以期待《GTA6》正式公布發售時間，也可以提早和主管請假搶買了。
回顧《GTA6》預告片，本次玩家將來到以佛羅里達州邁阿密為原型的 Vice City，地圖有滿滿的海灘風景、糜爛的派對生活、無惡不作的黑幫、刺激的飆車競速等，而本次預告最令人矚目的，一定是各種社群軟體的呈現，完全貼合了現代生活人們透過短影音認識世界、進行社交的生活，相當期待 Rockstar Games 釋出更多消息。