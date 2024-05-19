詹皇稱不會主動看自己比賽精華！Redick要他「賣假」：大家都會看

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根據LeBron James與JJ Redick合作推出的podcast節目《球場大腦》，LeBron在聊天中說道：「有時候我會看看一些我以前的比賽片段，或是一些關於我的新影片內容無意間瀏覽到．．．」這時Redick立刻打斷他質問說：「等一下兄弟，這種事沒關係好嗎？」
James聽後還打算辯駁：「我有時會看那些片段，但我不會上網只為了尋找關於LeBron James的精華。」Redick隨後就直接說，「我們都在YouTube上看自己的精華，你敢說自己從來沒去YouTube上看過自己的精華嗎？」
為何會看自己精華 詹皇表示是為找比賽感覺
LeBron最後只能笑著承認：「是的，我看過，我當然看過。它們時不時地冒出來我就看了，我當然看過。順便說一下，我那麼做的最重要原因，是因為當我經歷一段的狀態低迷的時候，我會去想，屬於我的比賽去哪裡了？YouTube是找比賽感覺的完美地方。」
之後Redick也同意詹皇的說法，他時不是就會去搜尋自己當年打出的代表性比賽，可能是為了看看當年勇，也可能是為了重建自信。球星人性的一面展現出來，讓人感到十分有趣。
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