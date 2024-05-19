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詹皇稱不會主動看自己比賽精華！Redick要他「賣假」：大家都會看

▲「詹皇」LeBron James日前在podcast節目上，自曝會看自己比賽的精華片段，說完後感到相當害臊，也逗樂身旁的JJ Redick。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James日前在podcast節目上，自曝會看自己比賽的精華片段，說完後感到相當害臊，也逗樂身旁的JJ Redick。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

強如詹皇也會看自己的比賽精華！NBA美國職籃洛杉磯湖人隊當家球星「詹皇」LeBron James在與前NBA球員JJ Redick合作推出的podcast節目《球場大腦》（Mind the Game）上，坦言自己會看個人的精彩精華片段，試圖透過這種方式，在面臨低潮時找回場上的感覺。其實LBJ一開始並不想承認，但是被JJ Redick要他「賣假」、並表示這都是人之常情後，才害臊地說出來，兩人都忍不住笑了出來，場面相當逗趣。

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詹皇自曝會看自己精華　Redick表示這沒有什麼

根據LeBron James與JJ Redick合作推出的podcast節目《球場大腦》，LeBron在聊天中說道：「有時候我會看看一些我以前的比賽片段，或是一些關於我的新影片內容無意間瀏覽到．．．」這時Redick立刻打斷他質問說：「等一下兄弟，這種事沒關係好嗎？」

James聽後還打算辯駁：「我有時會看那些片段，但我不會上網只為了尋找關於LeBron James的精華。」Redick隨後就直接說，「我們都在YouTube上看自己的精華，你敢說自己從來沒去YouTube上看過自己的精華嗎？

為何會看自己精華　詹皇表示是為找比賽感覺

LeBron最後只能笑著承認：「是的，我看過，我當然看過。它們時不時地冒出來我就看了，我當然看過。順便說一下，我那麼做的最重要原因，是因為當我經歷一段的狀態低迷的時候，我會去想，屬於我的比賽去哪裡了？YouTube是找比賽感覺的完美地方。」

之後Redick也同意詹皇的說法，他時不是就會去搜尋自己當年打出的代表性比賽，可能是為了看看當年勇，也可能是為了重建自信。球星人性的一面展現出來，讓人感到十分有趣。

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