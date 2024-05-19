就等韓國瑜「一秒鐘一句話」！柯建銘：願對周五不禮貌鄭重道歉

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柯建銘苦勸，是一言救台還是一言亂台，古有一言興邦，一言亂邦，一句話，一秒鐘，一念之間，可以一錘定音。不要一言不慎，勢必一觸即發，引發一場風暴，製造社會對立，國家動亂。
柯建銘說，若國會變成中共人大化、香港化，難道不會擔心未來台灣香港化嗎？ 這勢必是國家危機，國安問題，且勢必造成外資逃跑，股市下跌，房地產崩跌，國內資金大量外移，香港殷鑑不遠，台積電再也不是護國神山，引發全球動蕩。
柯建銘表示，未來立法院包含周二院會，在韓國瑜一念之間，民進黨不是怕表決輸，也不是說仗勢要釋憲，要求依《職權行使法》和程序正義，這很簡單，要協商有討論、有結論才表決，這麼簡單，後面協商也說，沒有討論沒有民主，關鍵在此而已，若沒有實質討論，沒有程序正義，「立法院就關門了，台灣民主就死亡了。」
柯建銘指出，民進黨曾表決30年來沒有贏過，挽救民主，全在韓國瑜一念之間，表決輸贏本來就數人頭，充分討論要有協商程序，所以過去30年來，台灣民主都往前走，讓民主政治在台灣能夠實行，台灣才會變成世界最驕傲民主國家，這是大家共同遵守的。
柯建銘呼籲韓國瑜，他的一念之間、一個行為，是要救台灣，還是要摧毀台灣，要成為公平的院長，還是要成為歷史罪人，選擇挽救民主就應該議事中立，議事中立的話，沒有依職權行使法和程序正義，何來行使中立？
柯建銘喊話韓國瑜，一句話一秒鐘救台灣，只要講一句話「休息協商」，後面再講說，沒有協商部分展開朝野協商，依照程序走，一秒鐘救台灣，就在韓國瑜一念之間，請韓懸崖勒馬，假設可以這樣做，自己對於周五在院會，對他所有不禮貌的攻擊、嚴厲指控，鄭重道歉，「我們共同挽救台灣。」
「一個人講話可以興邦還是亂邦」，柯建銘說，強調院長是調和鼎鼐，化干戈為玉帛，台灣沒有政治人物，可以處於這樣的歷史機遇中，誰講一句話就可以解決一切，還沒有人有這種殊榮時刻，所以現在很重要關鍵時刻，說清楚講明白，讓全國全部化干戈為玉帛，否則的話，將會造成兩邊對立，這是國家級危機，民主被沒收問題就會演化為國家危機，「台灣民主的下一步，全世界都在看。」