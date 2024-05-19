富邦打線變陣！拉上二軍「打擊王」先發　陳金鋒：中心打序不會動

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富邦團體打擊率僅2成34位居全聯盟爐主，甚至比新球隊台鋼雄鷹的2成52打率還低，整體攻擊指數（OPS）也只有0.612，和其他5隊有段不小的差距。此外，「不動4棒」范國宸打擊率僅有2成09，且開季至今尚未敲出全壘打，外界也紛紛傳出對打線安排的質疑。
陳金鋒在賽前接受訪問時表示，最近的得點圈打擊確實沒有執行的之前好，前幾周就打得還不錯，而且這禮拜遇到的投手也丟的很好，所以打擊也受到一些壓制。
但當被提問到會否更動打線時，鋒總則表示，不會做過多調整，因為這也牽涉到守備位置還有很多層面。此外，針對核心棒次表現，鋒總認為：「中心棒次沒以這麼好打，技術方面沒什麼大問題，但壘上有人太急著追打壞球，反而沒有好的球打，所以也有提醒他們不要急躁。」
拉上二軍「打擊王」張冠廷 盼補強打線火力
雖然沒有對於打序進行調整，不過富邦也在賽前將蔣智賢、劉俊豪下放二軍，並拉上二軍的張冠廷、林澤彬，且會在本日賽事先發。
張冠廷在二軍打擊狀況良好，已在二軍出賽21場，總計73個打數敲出29支安打，打擊率高達3成97，在安打數和打擊率方面都是二軍之冠，期望來到一軍後能為打線增添進攻火力。
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