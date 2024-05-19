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蛞蝓壽司活生生上桌！醫示警「爬過也有危險」　30年前釀5死慘案

▲近期有台北民眾前往知名連鎖壽司用餐，卻發現送上桌的花壽司內，竟然有「活蛞蝓」還在爬行蠕動。（圖／翻攝爆料公社）
▲近期有台北民眾前往知名連鎖壽司用餐，卻發現送上桌的花壽司內，竟然有「活蛞蝓」還在爬行蠕動。（圖／翻攝爆料公社）

記者潘毅／綜合報導

食安紅燈再度亮起！有台北民眾前往知名連鎖壽司用餐，卻發現送上桌的花壽司內，竟然有「活蛞蝓」還在爬行蠕動，衛生局也前往店家稽查。針對此案，ICU醫師陳志金也認為，活蛞蝓要擔心寄生蟲感染，尤其是「廣東住血線蟲」恐引起「嗜酸性腦膜腦炎」，就連牠爬過的菜都可能傳染，而全球首例人類感染病例，就出現在70多年前的台灣。

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活蛞蝓爬在壽司上！「1寄生蟲」曾釀滅門慘案

回顧本次食安事件，民眾在臉書社團「爆料公社」上控訴，他們在台北的連鎖壽司店用餐，結果吃到最後一道花壽司時，發現上頭竟然有「蛞蝓」，但是當時老公已先吃下一個，「輪到我要拿第二個時，才發現居然有活生生的蛞蝓！這壽司真的新鮮過頭了！」

▲廣東住血線蟲。（圖取自wikipidea）
▲人類不是廣東住血線蟲適合的終宿主（鼠類才是），其幼蟲誤入人體後，無法於人體發育為成蟲，僅可發育至第五期幼蟲（又稱為幼成蟲），蟲體移行至腦膜處死亡，而造成腦膜炎相關症狀。（圖取自wikipidea）
對此，Icu醫生陳志金也在臉書上示警，壽司出現「活蛞蝓」要擔心寄生蟲感染！特別是「廣東住血線蟲」所引起的「嗜酸性腦膜腦炎」。常見症狀是：發燒、頭痛、噁心、嘔吐、全身痠痛、癲癇、昏迷、甚至死亡。

「廣東住血線蟲」不只存在於蛞蝓身上，包含蝸牛、福壽螺等生物也都有！且不只是生吃蛞蝓、蝸牛，就連牠們「爬過」的蔬菜，都可能有傳染的風險。

陳志金也提到，「廣東住血線蟲」全世界第一例感染是發生在台灣，在1945年由野村Nomura和林Lin在台南縣一名15歲日本男孩之脊髓液中首先發現幼成蟲(第五期幼蟲)。

此外，30多年前金蘭醬油第二代家族，也曾因生食非洲大蝸牛，感染廣東住血線蟲，最終導致5人死亡的案例。因此陳志金列出3點提醒，請勿生食蝸牛、螺類和蛞蝓；別讓小孩接觸蝸牛、螺類和蛞蝓；以及生機飲食者一定要洗淨蔬菜。

疾管署資料也顯示，人類不是廣東住血線蟲適合的終宿主（鼠類才是），其幼蟲誤入人體後，無法於人體發育為成蟲，僅可發育至第五期幼蟲（又稱為幼成蟲），蟲體移行至腦膜處死亡，而造成腦膜炎相關症狀。

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