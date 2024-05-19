成高雄愛河浮屍！印尼17歲女在台唸高職 警方追查落水原因
高雄愛河願景橋附近今（19）日早上發現一具女性屍體，遺體漂浮在水面上。經初步確認身份後發現是一名17歲印尼籍少女，正在台灣唸高職，前一晚在教會參加團契過後，與友人外出用餐，後來少女又說跟別人約，便請對方載她到願景橋，然而隨後便失聯，友人驚覺有異報案，直到今早才打撈出少女的遺體，讓親友十分悲痛。
國際中心賴正琳／綜合報導
高雄市警察局鼓山分局指出，5月18日晚間9點57分獲報，印尼籍洪女（17歲），於鼓山區願景橋附近失聯，警消自接獲報案後到凌晨2點沿河岸搜索未果，於隔日10時43分尋獲遺體，後續確認身分為失蹤之洪女無誤，遺體無外傷，口鼻有溢出泡沫，為溺水跡象，目前已報驗。
警方在現場發現個人物品及遺書，調閱監視器畫面後確認無外力因素介入，初步判斷女子疑為自盡，不過實際落水原因和動機仍須調查；目前將遺書交予給校方處理，同時聯繫在台印尼辦事處，將盡力協助家屬辦理後事。
親友指出該名印尼籍少女參加團契時言行舉止都沒有異狀，並且也在團契結束跟朋友外出用餐，沒想到隨後她會選擇投河自盡，對此結果感到十分悲慟。
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