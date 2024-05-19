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房貸占月薪72%！上班族難安居不樂業　不吃不喝10年才買得起房

▲根據人力銀行調查，有33.4%上班族光房貸就占了月薪72%，且房價上漲、薪資停滯，讓上班族難安居不樂業。（圖／NOWnews資料照）
▲根據人力銀行調查，有33.4%上班族光房貸就占了月薪72%，且房價上漲、薪資停滯，讓上班族難安居不樂業。（圖／NOWnews資料照）

記者許若茵／台北報導

無殼蝸牛想買房，但買房壓力好大！根據人力銀行調查，有33.4%上班族光房貸就占了月薪72%，且房價上漲、薪資停滯，讓上班族難安居不樂業，尤其全國房價攀至新高，幾乎要不吃不喝將近10年才買得起房，讓上班族壓力好大。

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根據1111人力銀行調查指出，有33.4%上班族名下擁有房子，每月需要繳交的房貸金額平均是32,167元，占受訪者月薪44906元的72%，負擔能力明顯過低，因而有高達51. 4%受訪者房貸壓力指數落在7以上(滿分10)，而整體平均來到7.1。

又觀察內政部2023年第4季全國住宅價格指數、房貸負擔率及房價所得比，全數創下新高，其中全國住宅價格指數達136.2，季增率與年增率皆呈現連續22季上漲，市場呈現「量價俱增」，說明愈晚買房只會愈加辛苦。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，實質經常性薪資平均43,099元，連續三年呈現負成長，而從本次調查可以看出，房貸支出占收入72%，說明房價上漲卻薪資停滯，呈現「難安居不樂業」，又根據內政部資料顯示，2023年第4季全國房價所得比攀至9.97倍新高，幾乎要不吃不喝將近10年才買得起房，尤以台北市房價所得比高達15.71居全台之冠，上班族的壓力指數恐將繼續攀升。

調查也指出，有66.6%受訪者雖然是無殼蝸牛，但其中有將近六成打算要購置房產，認為購屋意義在於有自己空間/生活隱私57.9%、不擔心老了居無定所53.6%、安全感有底氣42.2%、房屋可保值/增值40.8%以及剛性需求(結婚/生子)25.7%。

依據主計總處家庭收支調查結果顯示，111年底家庭擁有自宅比率已達84.6%，且長期超過8成，有土斯有財觀念深植人心，「存錢買自己的房子」仍是多數上班族心中最想實踐的夢，根據1111調查指出，購屋過程優先考量的因素包括：購屋總價79.3%、環境地段55.6%、 生活機能52.5%、 屋齡屋況50.5%以及抗震結構29.8%。
 

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