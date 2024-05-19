金城武超紳士幫拿麥克風！幸運女孩翻出30年前舊照：帥得不像凡人

柯震東機上撞見金馬影后！見張艾嘉「敬業1舉動」慚愧：我好糟糕

▲柯震東（右）與金馬影后張艾嘉（中）搭同班機，當前輩專心研究劇本時，柯震東卻在發廢文，自覺慚愧喊：「我好糟糕。」（圖／翻攝自《金馬影展 TGHFF》臉書）
▲柯震東（右）與金馬影后張艾嘉（中）搭同班機，當前輩專心研究劇本時，柯震東卻在發廢文，自覺慚愧喊：「我好糟糕。」（圖／翻攝自《金馬影展 TGHFF》臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

第77屆法國坎城影展如火如荼進行中，「金馬前進坎城」計畫帶領5部國片主創團隊，在坎城電影市場展上舉辦國際發布會，《功夫》主演柯震東與70歲「金馬影后」張艾嘉（監製、主演《女兒的女兒》）搭同一班飛機，他透露張艾嘉在機上專心看劇本、寫筆記，自己卻是在Threads發廢文，滿心慚愧的說：「我真的好糟糕。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯震東今（19）日在Threads發文，抱怨自己很難買鞋子：「真的很討厭腳太大！在亞洲鞋子都買不到，有大腳怪跟我有一樣的心聲嗎？還是其實我的腳不算大？只是亞洲進貨尺寸太少？」他附上鞋子與打火機的對比照片，再度詢問網友：「這算大腳嗎？還是還好？US12.5到13（之間）。」透露自己在坐飛機很無聊，希望網友陪他聊天。

▲柯震東以新作《功夫》前進坎城影展交流。（圖／春風Threads）
▲柯震東以新作《功夫》前進坎城影展交流。（圖／春風Threads）
▲柯震東在機上發廢文。（圖／柯震東Threads）
▲柯震東在機上發廢文。（圖／柯震東Threads）
貼文發布1小時之後，柯震東再度更新一篇「慚愧文」表示：「我跟張艾嘉張姐同一班飛機！我上廁所的時候看到姐在看劇本寫筆記畫重點⋯⋯然後我在脆上問腳太大怎麼辦⋯⋯我真的好糟糕⋯⋯」反省沒多久，柯震東再次抱怨的說：「但我還是好無聊！大家這兩篇（貼文）都還是可以陪我聊天！謝謝。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

艾瑪史東性感現身坎城影展！深V開衩到肚臍「僅遮2點」辣翻全場

梅莉史翠普獲終身成就獎！淚憶35年前奪坎城影后：以為事業結束了

吳慷仁脫進坎城！爆私下較勁《破浪》2女星　孤寂4男女激戰整夜　

《愛愛內含光》女星才激戰柯震東！再尬范少勳劉俊謙　揭他真面目

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞