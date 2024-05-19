柯震東機上撞見金馬影后！見張艾嘉「敬業1舉動」慚愧：我好糟糕
第77屆法國坎城影展如火如荼進行中，「金馬前進坎城」計畫帶領5部國片主創團隊，在坎城電影市場展上舉辦國際發布會，《功夫》主演柯震東與70歲「金馬影后」張艾嘉（監製、主演《女兒的女兒》）搭同一班飛機，他透露張艾嘉在機上專心看劇本、寫筆記，自己卻是在Threads發廢文，滿心慚愧的說：「我真的好糟糕。」
記者黃雅琪／綜合報導
柯震東今（19）日在Threads發文，抱怨自己很難買鞋子：「真的很討厭腳太大！在亞洲鞋子都買不到，有大腳怪跟我有一樣的心聲嗎？還是其實我的腳不算大？只是亞洲進貨尺寸太少？」他附上鞋子與打火機的對比照片，再度詢問網友：「這算大腳嗎？還是還好？US12.5到13（之間）。」透露自己在坐飛機很無聊，希望網友陪他聊天。
貼文發布1小時之後，柯震東再度更新一篇「慚愧文」表示：「我跟張艾嘉張姐同一班飛機！我上廁所的時候看到姐在看劇本寫筆記畫重點⋯⋯然後我在脆上問腳太大怎麼辦⋯⋯我真的好糟糕⋯⋯」反省沒多久，柯震東再次抱怨的說：「但我還是好無聊！大家這兩篇（貼文）都還是可以陪我聊天！謝謝。」
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