台鋼魔鷹不爽被驅逐出場！拿球棒「跨欄」嗆主審 雄鷹4：3統一獅
中職台鋼雄鷹今（19）日在澄清湖棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅，比賽進行至7局下，台鋼洋砲魔鷹因不滿被判三振，口中不斷唸唸有詞，主審陳均瑋對他進行警告，但回到休息室之後，魔鷹依舊非常不爽，因而被主審趕出場，那他氣得拿著球棒衝出休息室，最後被打擊教練路易士、裁判攔住，才避免衝突擴大，最終靠著藍寅倫在延長10局的再見安打，台鋼以4：3擊退統一獅，拿下2連勝。
記者路皓惟/綜合報導
這起事件發生在7局下，在兩好三壞滿球數情況下，魔鷹面對外角球被拉弓三振，當下他對判決表達不滿，並被主審警告，而當時杜家明也將他拉回去，但魔鷹在休息室依然難以平復情緒，被主審趕出場，魔鷹拿著球棒和球帽衝出休息室，試圖找主審理論，其他3名裁判都來勸阻，魔鷹也並被路易士架回去。
藍寅倫延長賽再見安打 台鋼喜迎2連勝
此戰台鋼先發投手江承諺表現出色，主投6局被敲6支安打，僅在首局被邱智呈、陳重廷安打失掉1分，防禦率1.74，而統一獅先發郭俊麟僅投4.1局就退場，失掉3分。
統一獅在7局上展開反擊，郭阜林、陳重羽連續擊出二壘安打，先追回1分，接著許哲晏滾地球再送回1分，追成3：3平手。正規9局雙方依舊平手，進入延長賽突破僵局制，10局上統一獅一分未得，10局下藍寅倫在一三壘有人的情況下，擊出生涯第6支再見安打，為台鋼打下2連勝。
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