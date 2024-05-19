富邦11：3打爆味全鐵牛棚！單局灌6分逆轉　申皓瑋生涯首發滿貫砲

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味全首局就有攻勢，在攻佔上二、三壘後，「紅色大砲」劉基鴻一棒敲出左外野安打，再加上王正棠的守備失誤，一次送回壘上二人，味全2：0領先富邦。郭郁政在4局、5局連續投出三上三下，而黃保羅也僅在4局下被劉俊緯敲出一支二壘安打，後續沒有再失分。
6局上面對後援登板的江國豪，郭天信選到四壞球保送上壘，本場手感發燙的劉基鴻再度敲出直擊全壘打牆的二壘安打，味全攻佔上二、三壘，結果陳品捷敲出帶有1分打點的中外野落地安打，富邦3：0味全。
富邦8局發起反攻 單局狂灌6分
沉寂許久的富邦打線在8局上靠著申皓瑋敲出的安打上壘，張進德、林哲瑄也接力擊出安打，富邦奪下本場比賽第1分，同時也讓呂詠臻的連續15場後援無失分被中斷，味全換上終結者李凱威登板投球。
葉子霆選到四壞球保送，富邦攻佔滿壘，李宗賢代打建功，敲出左外野的落地安打，戴培峰安全跑回本壘，富邦2：3落後，王正棠再度敲出深遠飛球，左外野手林孝程嘗試飛接，可惜掉出手套外，富邦3：3追平比數。
此時，富邦再度換上代打高國麟，結果敲出右外野的巧妙落點安打，一棒送回2分超前分，富邦 5：3味全。味全換上單局第3任投手羅華韋，但仍阻擋不住富邦打線，代打王勝偉又敲出帶有1分打點安打，8局結束，富邦反倒以6：3領先味全。
悍將持續猛攻 申皓瑋炸裂滿貫砲
9局上接替投球任務的廖任磊遭遇控球亂流，投出2次四壞球保送後改由張景淯登板投球，結果仍未能替味全止血。張景淯先是對高國麟投出四壞球保送後，再對王勝偉投出觸身球，富邦輕鬆擠回1分。
接著，第六棒的申皓瑋瞄準第1球出擊，結果一棒炸裂，將球敲出左外野全壘打牆外，送給味全一發滿貫全壘打，同時也是生涯首支的滿貫砲，最終富邦就以11：3大比分擊敗味全。
富邦先發黃保羅主投5局失2分，無關勝敗，後援中繼的林旺熙拿下勝投，打線部分，李宗賢、王正棠、張進德和申皓瑋單場都繳出2支安打，且申皓瑋敲出生涯首支滿貫砲。
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