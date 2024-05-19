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富邦打線大爆發！第4棒范國宸繳單場3支0　陳金鋒：知道他很煎熬

▲富邦打線大爆發！第4棒范國宸繳單場3支0，總教練陳金鋒：知道他很煎熬。（圖／NOWnews資料照）
▲富邦打線大爆發！第4棒范國宸繳單場3支0，總教練陳金鋒：知道他很煎熬。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/台北報導

富邦打線大爆發！富邦悍將今（19）日和味全龍比賽中，第8局狂打12個打次，單局敲7安灌進6分，甚至申皓瑋也在9局上敲出生涯首支滿貫砲，全隊有4人繳出雙安表現。不過球隊中的「不動4棒」范國宸手感就相較冰冷單場3打數沒有敲出安打，並且吞下2次三振。賽後總教練陳金鋒受訪時表示，知道他內心很煎熬，但他自己要想辦法去突破這個關卡

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富邦狂攻逆轉　球隊有4人敲雙安

比賽進到8局上，先是王正棠敲出深遠飛球，左外野手林孝程嘗試飛接未果，富邦將比數改寫為3：3平手。取代范國宸代打的高國麟，則是一棒打回2分超前分。後續富邦猛攻不斷，8局結束，富邦反倒以6：3領先味全。再加上申皓瑋在9局上的滿貫砲，最終富邦以11：3逆轉擊敗味全。

本場打線部分，李宗賢、王正棠、張進德和申皓瑋單場都繳出2支安打，而針對團隊打擊狀況，總教練陳金鋒賽後受訪表示：「有時候就是一個點打開，大家就是會比較放鬆一點去進攻這樣。」

范國宸繳單場3支0　鋒總：必須自己突破

相較全隊本場熱絡的表現，第4棒范國宸的打擊狀況冰冷，總共3打數都沒有敲出安打，且吞下2次三振。對此，陳金鋒回應：「他有一次擊球內容算是不錯，狀況也還算OK，只是想說讓他下去冷靜一下，先給高國麟下去守一壘，熟悉一下比賽的感覺。」范國宸目前賽季打擊率2成03，且本季全壘打也還沒開張。

另外，陳金鋒也為他緩頰：「我已知道他很煎熬，但沒辦法，要自己去突破這個關卡，每個人生涯都會遇到高跟低，遇到這個問題要怎麼去突破，是他自己要學會的東西。」不過鋒總也正面看待這問題，認為范國宸前幾年都打得不錯，直到今年才有這樣的狀況，對他來講也是一個好事。

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