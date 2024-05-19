富邦打線大爆發！第4棒范國宸繳單場3支0　陳金鋒：知道他很煎熬

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比賽進到8局上，先是王正棠敲出深遠飛球，左外野手林孝程嘗試飛接未果，富邦將比數改寫為3：3平手。取代范國宸代打的高國麟，則是一棒打回2分超前分。後續富邦猛攻不斷，8局結束，富邦反倒以6：3領先味全。再加上申皓瑋在9局上的滿貫砲，最終富邦以11：3逆轉擊敗味全。
本場打線部分，李宗賢、王正棠、張進德和申皓瑋單場都繳出2支安打，而針對團隊打擊狀況，總教練陳金鋒賽後受訪表示：「有時候就是一個點打開，大家就是會比較放鬆一點去進攻這樣。」
范國宸繳單場3支0 鋒總：必須自己突破
相較全隊本場熱絡的表現，第4棒范國宸的打擊狀況冰冷，總共3打數都沒有敲出安打，且吞下2次三振。對此，陳金鋒回應：「他有一次擊球內容算是不錯，狀況也還算OK，只是想說讓他下去冷靜一下，先給高國麟下去守一壘，熟悉一下比賽的感覺。」范國宸目前賽季打擊率2成03，且本季全壘打也還沒開張。
另外，陳金鋒也為他緩頰：「我已知道他很煎熬，但沒辦法，要自己去突破這個關卡，每個人生涯都會遇到高跟低，遇到這個問題要怎麼去突破，是他自己要學會的東西。」不過鋒總也正面看待這問題，認為范國宸前幾年都打得不錯，直到今年才有這樣的狀況，對他來講也是一個好事。
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