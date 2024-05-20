秀鐵證開戰黃國昌 綠委郭國文怒嗆：你人格才芭樂始祖！
民眾黨發起昨（19）日發起遊行，號召支持者「小草」走上街頭，並選擇以「芭樂」作為遊行的意象，抨擊民進黨執政8年開出許多政策「芭樂票」。為此，民進黨立委郭國文整理了黃國昌過往的經典言論，開酸怒嗆「黃國昌的人格才是芭樂始祖」。
政治中心/綜合報導
郭國文表示，黃國昌的芭樂語錄根本是「精神分裂」，黃國昌用芭樂票來批評民進黨不支持藍白的違憲法案，但黃國昌沒說的是，「民進黨上一屆推動的國會改革第一步就被藍營否決了」。
郭國文也幫大家做前情提要，指出民進黨上一屆推動廢除監察院、考試院的修憲案，要先廢除監考，才能讓立法院在不違憲的前提下，可以擁有調查權。但先請大家猜猜看為什麼修憲案沒有通過？「沒錯，因為國民黨不支持」。黃國昌忽略這個前提，直接選擇跟國民黨攜手違憲，再怪民進黨為什麼不違憲，還說開芭樂票，真的是混淆視聽。
郭國文貼出芭樂語錄，皆來自於黃國昌本人的臉書，包含「我確信，恥度無下限的中國國民黨，沒有悔改可能。該做的事，就是徹底消滅。」、「中國國民黨應該倒台的N個理由」、「同一個人、同一政黨，可以從「堅決反共」轉變到「逢迎親共」，如此轉折，不僅令人嘆為觀止，更是讓人不齒」等。