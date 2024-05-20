今年第一波梅雨！鋒面今晚接近「一片紫紅」 全台連5天狂炸雨彈
2024年梅雨季將在本週正式開始！臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年第一波梅雨鋒面預計在今（20）晚接近，並持續影響台灣4至5天，全台都有降雨機率，尤其是直迎西南季風的中南部地區，一直到週末降雨才會緩和。
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨日發文寫下「梅雨季，來臨！」文內指出西南季風將在本週抵達台灣附近，也象徵2024年的梅雨季正式展開。而今年第一波梅雨鋒面預計在今晚接近，並在台灣周遭滯留3至4天，「也就是整星期平日，都要與梅雨鋒面共處」，降雨情形最快要到週末才會緩和。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然各國模式的雨量預報，對於哪個地區降雨量較多，還有一些分歧，但可以確定共通點是全台灣都容易下雨，尤其是直迎西南季風的中南部地區，「雨季即將來臨，該準備的請大家準備好囉。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也附上未來5天累積降雨預測圖，可以看到歐洲模式、德國模式的雨量預報都是一片紫紅色。粉專透露，如同上個月的春雨型態，梅雨鋒面的降雨會以陣陣雨勢為主，且視對流長出來的位置而定，「中間有無雨的空檔，很正常」，但整體來說是很容易下雨的狀況。