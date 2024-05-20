與中國建交嚐「厄」果！中國需求低迷 厄瓜多白蝦出口量遭腰斬
宏都拉斯於2023年3月與我國斷交、再與中國建交，但中國很砍宏都拉斯白蝦價格，使得當地預期的錢潮遲遲未出現。而厄瓜多1980年與中國建交後，雙方自由貿易協定（FTA）直到2024年5月1日才生效。等了34年才終於等到自貿協定，但厄瓜多白蝦出口似乎正經歷寒冬。據厄瓜多國家水產養殖協會（CNA）最新統計顯示，最大買家中國需求低迷，3月份白蝦總出口額較去年同期下降22%已是連續第三個月下滑。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《SeafoodSource》報導，2024年3月，厄瓜多總共出口了2.025億鎊白蝦，價值4.6億美元。但在去年同月，出口額為2.363億鎊，價值5.9億美元，分別年減14.3%和22%。
2024年3月，厄瓜多出口到中國的銷售額僅為1.86億美元，相較前一年同期的3.79億美元減少了50.8%，而出口銷量則較2023年3月的1.57億鎊下降41.9%，減至9120萬鎊。
報導提到，美國及歐盟都有增加購買量。美國在3月時購買了價值1.5億美元的白蝦，比前一年同期的9450萬美元增加58.6%，出口量也激增70.8%，來到5630萬鎊。對歐盟出口額則為8930萬美元，年增15.8%，出口量為4020萬磅，年增32.7%。
3月份，中國、美國及歐盟這三大市場佔厄瓜多白蝦出口量90%以上，其中中國出口量佔總量45.1%，較2023年3月的66.4%大幅下降，而美國則從13.9%增加到27.8%，歐洲則從12.8%擴大到19.8%。