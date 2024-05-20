比《魷魚遊戲》還狠！韓劇《The 8 Show》遊戲超狂　IU錯過神劇本

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8樓瘋癲之女「影后千玗嬉」完美演出！IU二度錯過神劇本
然而值得注意的是，這部《The 8 Show》影集原訂8樓住戶角色是由國民女神IU要來主演，但是在開拍的2022年，當年IU因為檔期衝突，最終退出了《The 8 Show》劇組，改由影后千玗嬉詮釋該角色，然而這也是IU第二度錯過韓國影集神劇本，前一陣子爆紅《淚之女王》女主洪海仁一角本來也是IU要出演，後來IU也是婉拒，影迷朋友想看到IU重回大螢幕，可能就還要再等等。
千玗嬉在《The 8 Show》劇中飾演的是一名「行動藝術家」，行為舉止相當瘋癲，也在劇中扮演許多劇情關鍵轉捩點，演技大爆棚。千玗嬉演出社會階級制度上的傲慢以及又矛盾的合理性，讓觀眾恨她入骨但又不討厭，不少影迷看完該劇後紛紛表示「這部片千玗嬉真的是MVP了」、「千玗嬉太會演了，整個人完全是瘋癲的表現」、「感覺IU不太適合這個角色，千玗嬉真的發揮得非常好」。
------------------------以下微雷，請斟酌觀看--------------------------
比《魷魚遊戲》玩法更進階！《The 8 Show》玩家不能殺人各懷鬼胎
然而《NOWnews》記者已經將8集《The 8 Show》全數看完，個人認為劇情緊張刺激，不斷反轉的內容讓人不易猜想，是一部相當不錯的影集，劇情當中8位演員在一開始會選擇1至8樓的樓層，時間每過一分鐘，每個樓層可以得到的獎金數目也就不同，例如1樓是一分鐘賺取1萬韓元，但8樓一分鐘卻可以賺取34萬韓元，落差非常大。
也因為這樣的特性，造成大家心中各懷鬼胎，也讓這場遊戲在一開始就有了「階級制度」，劇中遊戲規則以「不能殺人」、「只要有人死亡遊戲就結束」的規則進行，而玩家必須透過娛樂遊戲主辦方才能夠增加時間來賺取更多的錢，其遊戲還得靠玩家自己構想，抓緊人性的貪婪特點，讓許多玩家生不如死、各懷鬼胎，其玩法更勝《魷魚遊戲》由主辦方想好遊戲過關且刺激，劇情反轉也是不間斷，喜歡生存遊戲系列影集的觀眾絕對不能錯過這部《The 8 Show》。
📌《The 8 Show》
演出陣容：柳俊烈、朴正民、朴海俊、裴晟佑、文晶熙、李烈音、李周英、千玗嬉
播出平台：Netflix
播出時間：5月17日上線公開