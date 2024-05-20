小S大姐「竟50歲了」！曝姐妹牽手畫面真情告白：好多事浮上心頭
藝人小S除了有姐姐大S，徐家還有另一位大姐徐熙嫻（珍珍），過去大小S也曾在節目中透露過他們徐家三姐妹從小感情就十分緊密。而小S近日也透過社群曬出自己跟大姐互動的畫面，感性發文替大姐慶生時，她也感嘆表示：「我大姐竟然50歲了！真的不敢相信。」引起不少網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
小S在昨（19）日透過IG發文，曬出自己跟姊姊同框的影片，並感謝寫道：「我大姐竟然50歲了！真的不敢相信！忘不了小時侯她騎腳踏車載我去吃早餐、租漫畫！她工作賺到的第一份薪水，問我：『婷（小S乳名），你想要什麼禮物？』好多小事浮上我心頭！」最後小S也向大姐真情告白：「珍珍，妹妹愛你，生日快樂，在我心中你永遠是個少女！」
從小S發文的影片中，可以看到她跟大姐把手牽著，想要測試看看家中愛犬的反應，過程中兩人臉上都露出幸福溫馨的笑容，互動十分有愛，而凍齡的外貌也引起不少粉絲的關注。不少網友看到小S跟大姐的影片後，都紛紛留言表示：「好奇珍珍還有在寫BL小說嗎」、「有姐姐真好！少女大姐生日快樂」、「有姊妹可以一起打鬧超級幸福」、「是喜歡BL漫畫的大姐！生日快樂」、「大姐笑起來跟徐媽媽超像，都好美」。
事實上，小S過去也時不時會在社群上分享自己跟大姐的事情，像是2021年就曾曬出兩人撞衫的故事，小S當時還找大姐一起合照，結果大姐不願露臉還說：「因為我不想紅。」讓小S笑說：「好想揍她！以為一張照片就會紅喔！」而在去年5月的時候，小S也曾曬出大姐送她的編織手工包，「這是我大姐打給我的包包，以後它會跟10幾年的包包輪番上陣，愛你珍珍！」可以感受到姐妹感情真的非常要好。
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