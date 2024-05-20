最美主播左臉被煙火砸中！痛苦倒地緊急送醫 視力確定嚴重受損
南韓主播郭敏善上上週日（5／12）在轉播「PUBG Mobile Pro Series 2024」《絕地求生》（吃雞）的比賽時，左臉不慎被舞台煙火砸中，包含臉部、眼睛在內都受重傷，事隔7天，她在IG發文報平安，透露每天都在接受治療，希望相關工作人員能藉此機會改善應變措施，期盼自己有一天能回歸節目繼續播報。
記者陳雅蘭／綜合報導
郭敏善24歲結束美國交換學生後返韓，在朋友的介紹下參加主播學院徵選，以第一名的成績拿全額獎學金，著手準備主播工作。她先在經濟頻道MTN首播股票相關的節目《收益萬歲》，拿下同時段經濟節目收視率第一，播報1年後她表示想做「更大的夢想」便辭去主播台，度過一年自由業時間後，就加入電視台SPOTV Games成為正式員工，現在主要播報體育和遊戲賽事，包含《FIFA ONLINE 足球在線4》、《絕地求生》、《星海爭霸》等實況轉播，因為外型亮麗，受到許多關注。
她12日主持「PUBG Mobile Pro Series 2024」，在採訪優勢隊伍時，不慎被舞台的煙火砸中臉部，郭敏善當場痛得倒地，工作人員緊急送醫，公司透露她視力受到影響，「左眼和左臉正在全面治療中，情況不太樂觀，我們會密切觀察病情」。
相隔一週，郭敏善才發文報平安，她很謝謝大家的關心，也很抱歉讓外界擔心，證實左眼因為舞台的特效受傷，每天都在接受治療，每天對自己希望喊話，郭敏善表示因為這次意外，很感謝對自己無微不至照顧的人，今後會懷抱感恩的心生活，很開心自己能因此成熟、成長，同時期盼演出場地安全措施能升級、工作人員做好應對準備，以防未來再發生事故，「希望我能盡快回到節目，再次表達我的感謝與抱歉」。
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