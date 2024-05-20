金價飆2440美元新高！專家提2因素後市看漲 要不要追高這樣建議
國際金價現貨飆上2440美元新高，外匯專家李其展今（20）日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，金價在修正1個多月再創新高，顯示多頭續攻，加上又有通膨、美國降息等利多因素支撐，金價有望再走高，至於會漲到多少？在多頭格局之下，不用預設高點，只是剛創新高一定貴，怕追高被套的人建議先不要進場，此時較適合有技術分析能力，知道何時該獲利了結的人，畢竟現在買要賺波段較不容易。
記者顏真真／台北報導
李其展指出，金價在上周就收在2400美元之上，今日再創新高表示多頭續攻，若今天持續上去，應該就沒什麼問題，尤其去年12月金價創新高後拉回修正，過3個月才又創新高，今日是今年4月12日創新高之後，經過1個多月修正再創新高，表示多頭續攻。
至於金價會不會再往上漲？他預期還會，市場已喊到2500美元，甚至2800美元，但「多頭格局不用預設高點」，尤其目前通膨仍維持高檔，黃金本來就抗通膨，加上市場期待美國聯準會（Fed）接下來9月或年底降息，短線有2大利多題材支撐金價，現在就看下半年是否進一步走高。
金價現在還能進一步追高嗎？李其展表示，金價剛創新高，怕高就先不要進場，之前金價創新高後，都會拉回1、200美元，以目前價位2400美元來看，一次可拉回5%、6%，有些人可能會受不了，剛創新高一定貴，若不想追高，怕追高被套的人就先不要進場。
不過，畢竟現在走多頭行情，李其展認為，現階段較適合有技術分析能力，知道什麼時候該獲利了結出場的人來投資，畢竟現在買要賺波段比較不容易。