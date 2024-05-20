張雅琴出席總統就職典禮！一身紅超喜氣 曝北一女回憶：夢想成真
第16任總統賴清德、副總統蕭美琴在今（20）日上午於總統府宣誓就職，據了解賴清德將以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，在就職典禮上發表演說，分成三大主軸向大眾闡述「承先啟後、迎向未來」，帶領台灣前進穩定且可信賴的新未來。而主播張雅琴也在一大早盛裝打扮出席典禮，她也回憶起高中讀北一女時，就有參加過總統就職典禮，如今以典禮嘉賓身分出席，讓她非常開心。
記者洪生儒／綜合報導
根據《自由時報》報導，張雅琴透露自己在高中就讀北一女中時，就曾參加過總統就職典禮，當時還要練習排字，大太陽底下在廣場上曝曬，並自嘲自己就像人形立牌一樣。不過張雅琴也在當時就下定了決心，「有天一定要成為受邀參加就職典禮的嘉賓」。
如今，張雅琴終於完成了她當初在高中跟自己約定好的夢想，穿著一身紅出席總統就職典禮，她也在臉書開心的發文分享：「早安！520，好多老朋友，見面開心！」不少粉絲看到她出席總統就職典禮，都紛紛留言表示：「真的是大美女」、「哇！真的喜氣洋洋」、「姊姊包辦了國旗兩色」、「這套衣服真好看！」、「愛台灣越看就是越漂亮！加油」、「愛台灣的女人最美麗」。
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