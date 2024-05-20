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特斯拉賣不掉！400輛庫存塞「廢棄購物中心」　產能過剩不分歐美

▲美國電動車大廠特斯拉近幾個月銷量急遽下滑，為緩解庫存壓力，甚至租用密蘇里州聖路易一處已關閉購物中心的停車場，存放多達400輛待售車。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國電動車大廠特斯拉近幾個月銷量急遽下滑，為緩解庫存壓力，甚至租用密蘇里州聖路易一處已關閉購物中心的停車場，存放多達400輛待售車。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

自去年年底開始，全球電動車買氣出現趨緩現象，在市場降溫、業內競爭激烈等因素之下，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的銷量急劇下滑，即使推出降價措施，銷售量仍難以趕上生產量，近來更傳出，因為庫存量大增，特斯拉只好租借一間已關閉購物中心的停車場，來存放待售車輛。

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綜合《InsideEVs》等外媒報導，特斯拉近來銷售量下滑，趕不上其生產率，停滿特斯拉待售汽車的停車場也越來越難以忽視。其中一間位於美國密蘇里州聖路易西、已關閉切斯特菲爾德購物中心（ChesterfieldMall）的停車場，就停放了多達400輛的待售車。

購物中心所有者表示，「我們的一個用戶恰好是特斯拉，他們在切斯特菲爾德的確有一家經銷店，但店面沒有足夠的空間來停放他們的汽車，所以租用了停車場來存放。」

不過美國電視台《Fox2》指出，特斯拉位於聖路易西的服務中心僅有135個車位，但幾乎被停滿，還必須替客人預留車位，只好租用切斯特菲爾德購物中心的停車場。

不過切斯特菲爾德購物中心並非唯一例子，有網友在Reddit論壇上分享，包括在紐澤西州勞倫斯維爾的桂格橋購物中心（Quaker Bridge Mall）、維吉尼亞州里奇蒙一處廢棄大樓的停車場，都分別停放數百輛尚未交付的特斯拉，其中也包含新推出的Cybertruck。

另外，德國《柏林報》也揭露，數百輛汽車運輸車每天從特斯拉位於柏林的工廠，將新汽車運輸至位於新哈登貝格（Neuhardenberg）的前東德軍用機場，該處最多可以容納5000輛汽車，但目前已停滿大量的新出廠特斯拉。附近居民表示，每天、每小時都有車子被運來停放。

特斯拉上一季庫存約有4萬6561輛車未售出，佔其總產量的10.7%。不過產量過剩的問題不僅存在特斯拉，根據最新桶據數據，美國電動車可用庫存為136天，明顯高於總體平均天數的78天，其中又以NISSAN的160天最高，其次為BMW及KIA，最低為GMC的54.6天。

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