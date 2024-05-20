美女主播房業涵「買房4年終於交屋」！開心曝喜訊：房價漲幅近4成
主播房業涵今（20）日轉播總統就職典禮，臉上帶著精緻妝容，身上穿著粉色套裝，整個人的氣色看起來非常好。而房業涵近期喜事連連，先前透露等待了4年的房子終於建成交屋，從大學到現在她也在台北住了將近13年的時間，如今終於有了屬於自己的房子，她也開心表示：「還好疫情前入手，漲幅近4成，算是有效投資。」
記者洪生儒／綜合報導
房業涵近日在社群上發文，簡短透露自己終於交屋的喜訊，「感謝限動祝賀的朋友，等了4年，今天交屋了，還好疫情前入手，漲幅近4成，算是有效投資。」並不忘宣傳自己會在今（20）日轉播第16任總統520就職典禮，還向粉絲們喊話：「緊鑼密鼓的準備資料中，記得收看唷！」
其實，房業涵在去年10月就曾分享自己買房的心情，當時她獨自完成房屋對保，「感覺完成了一件人生大事，等到明年房子蓋好了再跟大家分享，從大學到現在，轉眼這個城市也住了12年。」如今，房子建成也順利交屋完成，她也再度發文跟大家分享喜訊，讓許多粉絲都替她感到開心。
此外，房業涵也透露，自己的工作類型註定就要在台北發展，也打算永久住下來，所以她決定買房，「房租轉成房貸，身上多了點責任，更感謝家人的成全。」房業涵也表示：「世界是公平的，拿你有的，換你要的，繼續努力用心工作吧！付出多少心力宇宙都會看在眼裡。」房業涵除了播報新聞之外，也擔任活動、晚會主持，努力工作在2020年存到頭期款，順利買下房子，相當勵志。
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