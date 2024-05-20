快訊／伊朗總統直升機墜毀！官媒稱「無人生還」：現場無生命跡象
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與多名政要昨（19）搭乘直升機，前往伊朗與亞塞拜然邊界，回程期間遭遇事故以「硬著陸」方式迫降，稍早伊朗國營電視台在新聞播報上提到目前現場「未發現生命跡象」，與官方關係密切的伊朗塔斯尼姆通訊（Tasnim News Agency）也在報導做出相同陳述，但並未進行詳細解釋。
國際中心楊智傑／綜合報導
63歲的伊朗總統萊希與伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）前往伊朗和亞塞拜然邊境出席水壩啟用儀式，但於當地時間下午1時返程途中，在西北部瓦爾干扎（Varzaghan）遭遇惡劣天氣和大霧，起初多數媒體以「硬著陸迫降」稱這次事件，但地方報導則稱「飛機失事」。
伊朗國家通訊社直到當日深夜都未能更新事故傷亡情況，但伊朗國營電視台稍早指出，總統萊希直升機墜毀與訊號發送地點現場「並未發現任何生還者」，伊朗紅新月會首長柯利凡德（Pirhossein Kolivand）也向伊朗官媒表示，救援現場可以看見飛機殘骸，並稱「現場情況不妙」，然而這與副總統曼蘇里（Mohsen Mansouri）更早前稱與機上人員取得聯繫的說法有所出入，惟詳細情況與實際狀況尚未有任何文字說明或公開證實。
此外，包含《CNN》、《路透社》等各大外媒也引述伊朗官員和國營電視台說法，將此事狀態更新為「全數罹難」。
目前仍不清楚具體墜毀原因，稍早伊朗國家廣播公司停止所有常規節目，持續追蹤播報總統萊希的最新消息，並改播全國各地為萊希集氣的祈福畫面。