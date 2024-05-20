灰狼、溜馬上次進分區決賽！KG領軍三巨頭不敵湖人　PG在陣輸熱火

我是廣告 請繼續往下閱讀
灰狼上次打進西區冠軍戰以經是20年前，2004年的陣容由傳奇球星「KG」Kevin Garnett領銜，當年KG可說是聯盟最具統治力的球星，而Sam Cassell以脾氣古怪和外露的性格著稱，並與Latrell Sprewell及KG組成「灰狼三頭怪」，不過灰狼在西區冠軍戰與洛杉磯湖人鏖戰6場後出局。
至於溜馬隊上次闖進東區冠軍賽已是2014年，當年陣中擁有一批才華橫溢的球星，那時的Paul George還是球隊的中流砥柱，中鋒Roy Hibbert坐鎮禁區展現強大威力，David West則以其老將經驗扮演關鍵角色，而George Hill則在控球後衛掌控著節奏，但最終溜馬在東決以2：4不敵邁阿密熱火。
從孩子到球星：新世代扛起大旗
時光飛逝轉眼間溜馬與灰狼再次打進分區冠軍戰，當年兩隊陣中的主力球星幾乎都已經退役，而現今的主力球員在上次球隊達到這個成績時，都還只是個孩子。
目前灰狼由Anthony Edwards領軍，22歲的他被譽為是NBA下一個看板球星，更被認為是「Michael Jordan（喬丹）」接班人，他的得分能力讓球迷為之瘋狂，而Karl-Anthony Towns則是內外兼修的五號位，他能統治禁區，也能在外線出手，Rudy Gobert的防守能力足以改變戰局，這些球員曾經都是年輕的球迷，如今有機會創造自己的傳奇。
溜馬方面，Tyrese Haliburton將帶領球隊繼續朝隊史首冠邁進，他的得分能力至關重要，Myles Turner的封阻能力也是球隊的一大武器，透過交易補強的Pascal Siakam則是完整溜馬的內線戰力，做到跑轟戰術所需的高度、速度和攻守平衡，如今他們也扛起球新火炬。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁