預售屋市場大爆發！2024第1季「交易數翻倍」　總額破5千億創新高

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2023年台灣的整體經濟環境走向復甦，帶動房市穩健成長。雖然2023年7月上路的《平均地權條例》限制預售屋換約轉售，使得預售交易量在2023年Q3出現下滑，但2023年Q4國內經濟復甦明顯，台股持續攀升，景氣對策燈號亮出黃藍燈，民眾消費、購屋信心回溫，又適逢年底購屋旺季，進一步催動市場買氣，使預售交易顯著成長，2023年Q4預售交易量旋即重返3萬件大關。
2024年台灣經濟復甦力道持續增強，景氣對策燈號連3顆綠燈，股市站穩2萬點，市場資金充沛。亮眼的經濟數據也催動預售市場活絡，使2024年Q1交易量續站3萬件。陳金萍指出，細看七大都會區的預售表現，可以觀察到許多縣市的預售屋交易量在今年Q1都出現了超過100%的年增長。
陳金萍表示，雖然民眾的房價負擔能力未明顯成長，但在熱絡的市場氛圍下，依舊帶動房價的漲幅，許多縣市的預售屋平均總價已出現雙位數的漲幅。交易量和房價的雙雙成長下，也猛烈推升預售市場總銷金額。
數據顯示，2024年Q1全台預售市場的總銷金額突破5千億大關，創下歷史新高，增幅高達124.8%。在七大都會區中，台北、新北、新竹縣市、台中、高雄預售市場的總銷金額都出現100%以上的成長幅度。
高雄預售屋交易數增199% 總銷額增238.8%
比較七大都會區的預售市場數據，高雄市的表現最狂。2023年Q1預售交易件數為1478件，之後逐季成長，到了2024年Q1，高雄預售市場迎來爆發式的躍升，交易件數高達4421件，較2023年Q1同期成長199.1%。
至於高雄市預售市場總銷金額近五季的變化，也呈現類似的成長曲線。2024年Q1預售屋總銷金額更衝上566.1億元，較去年同期成長238.8%。光是今年第一季，高雄市預售市場總銷金額就已經達到2023全年度1110.9億元的51%。
陳金萍分析，在七都之中，高雄市的預售屋價格屬於相對低檔，此外高雄的楠梓、橋頭均設有科學園區，產業發展看好，帶動房市熱絡。再加上台積電設廠進駐楠梓科學園區等利多消息，吸引長期投資、置產族群踴躍進場，促使高雄預售市場迎來爆炸性的成長。也因為高雄市驚人的交易量能，帶動預售屋價格增幅明顯，2024年Q1預售屋平均總價較去年同期上漲13.3%，在七大都會區中排名第二，表現亮眼。