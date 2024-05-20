他驚見家中冷氣「正在流血」！恐怖畫面曝光 專家揭原因：很少見
炎炎夏日來襲，許多人家中都開啟冷氣降溫消暑，也讓冷氣相關議題變得熱門。YouTube頻道「空調小教室」就分享客戶家中竟有一台「會流血的冷氣」，原因是內部長了大片紅霉菌，讓冷氣流下紅褐色的水滴，造就如同血液沿著牆壁流下的驚悚畫面。
記者賴禹妡／綜合報導
YouTube頻道「空調小教室」老柯在影片中分享，他曾在客戶家中看到「流血的冷氣」，並解釋這個現象會發生，其實是因為冷氣內部長了大片紅霉菌，「這種狀況10台只有1台會有，冷氣會長紅霉菌尤其這麼多的，真的是很少見。」
不過，老柯也透露雖然紅霉菌看起來非常驚悚，但對於普通人基本上是無害，除非對於霉菌特別敏感或過敏，就有可能引發打噴嚏、鼻塞、流鼻水還有皮膚搔癢等症狀。老柯也曾教學冷氣如何防霉最有效，不少現代冷氣都配備「自體防霉功能」，主要原理是冷氣關機後，內部還會送風一段時間，藉由空氣對流來降低機體濕度。
不過冷氣自體防霉功能要有效果，前提就是必須達到室內空氣對流，因此打開門窗是關鍵動作。若是冷氣沒有自體防霉功能，也可以在冷氣關機時按送風功能，並定時一個小時，再將門窗打開，一樣可以達到自體防霉的效果。
若不想開窗戶又想防霉，老柯建議可以在冷氣關機時，按下暖氣功能並定時一個小時，讓冷氣內部濕氣乾燥，進而達到防霉的效果。不過他也提醒，暖氣的耗電量比送風功能還要大，因此想省電的話，還是使用自體防霉或是送風模式較佳。