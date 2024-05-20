影／妳怎麼會來！洪一中看到女兒、太太現身　忍不住流下男兒淚

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過去洪一中是球員時期，因為太太也是兄弟飯店員工，因為離台北市立棒球場很近，都會來球場看球，洪總說：「但實際上我都會叫她不要來。」
洪總坦言自己在球場上是非常嚴格，當然也不希望家人太緊張，而他工作完就回家，生活比較單純。
女兒是小軍師 看棒球調兵遣將不輸洪總
2017年7月22日，Lamigo桃猿賽前為總教練洪一中舉行716勝頒獎儀式，並請到小女兒洪言菱擔任神秘嘉賓，談到小女兒，洪總表示她是副總教練。
洪總認為，小女兒會跟他認真討論調度，其實是「副總教練」，小女兒真的很愛棒球，常常到球場看球，球隊所有的應援曲她都會跳，而且連少棒都會看。
她常說：「你在幹什麼！投手怎麼換的啦？」但洪總也很疼小女兒，之前小女兒在球場做小生意，洪總也「入股」，支持她賣甜點。
只見洪總心中有備而來知道小女兒會到球場開球，但太太從桃園一路南下，還搭乘BMW的名車進場，這也讓洪總十分意外。
洪總夫人胡淑宜很少在媒體面前露臉，她也特別保留不少洪總過去當球員的剪報等，甚至洪總716勝時，她也未現身，只在這一次1000勝時，首度出面祝福，這也難怪洪總落淚。胡淑宜說：「你哭了喔！」讓洪總感動之餘，也很開心老婆在場相伴。
胡淑宜說：「謝謝你們一直支持洪總，我很緊張，不太會講話，也謝謝洪總，我的老公，孩子的爸爸，為家庭的付出，感謝，謝謝。」
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