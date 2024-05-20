李亦伸專欄／溜馬vs.塞爾提克！NBA季後賽東區決賽誰勝出機率大？

影／妳怎麼會來！洪一中看到女兒、太太現身　忍不住流下男兒淚

▲台鋼雄鷹總教練洪一中執教生涯邁入第18年，15日在熟悉的桃園球場面對前東家樂天桃猿收下第1000勝，19日球隊回到主場澄清湖球場，台鋼雄鷹為他舉辦「千勝儀式」，除了女兒洪言菱作為神秘嘉賓登場外，球團還特別找來愛妻胡淑宜現身祝福，讓洪一中嚇一跳。（圖／CPBLTV)
▲台鋼雄鷹總教練洪一中執教生涯邁入第18年，15日在熟悉的桃園球場面對前東家樂天桃猿收下第1000勝，19日球隊回到主場澄清湖球場，台鋼雄鷹為他舉辦「千勝儀式」，除了女兒洪言菱作為神秘嘉賓登場外，球團還特別找來愛妻胡淑宜現身祝福，讓洪一中嚇一跳。（圖／CPBLTV)

記者吳政紘/綜合報導

台鋼雄鷹總教練「洪總」洪一中昨(19）日因爲球隊在高雄市澄清湖棒球場，舉辦千勝慶祝勝利儀式，跟女兒洪言菱相見歡，並且邀請她開球，不過洪總並不知情的是，太太胡淑宜也到球場為他獻花祝福，由於洪總一開始並不知情，表情十分疑惑，但發現是太太後喜出望外，最後驚喜眼眶不自主，流下男兒淚，洪總夫人胡淑宜還說：「你哭了喔！」兩人夫妻感情很好，洪總過去也曾多次感謝妻子相伴，十分少見。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪總多次表示　不希望夫人來球場

過去洪一中是球員時期，因為太太也是兄弟飯店員工，因為離台北市立棒球場很近，都會來球場看球，洪總說：「但實際上我都會叫她不要來。」

洪總坦言自己在球場上是非常嚴格，當然也不希望家人太緊張，而他工作完就回家，生活比較單純。

女兒是小軍師　看棒球調兵遣將不輸洪總

2017年7月22日，Lamigo桃猿賽前為總教練洪一中舉行716勝頒獎儀式，並請到小女兒洪言菱擔任神秘嘉賓，談到小女兒，洪總表示她是副總教練

洪總認為，小女兒會跟他認真討論調度，其實是「副總教練」，小女兒真的很愛棒球，常常到球場看球，球隊所有的應援曲她都會跳，而且連少棒都會看。

她常說：「你在幹什麼！投手怎麼換的啦？」但洪總也很疼小女兒，之前小女兒在球場做小生意，洪總也「入股」，支持她賣甜點。

只見洪總心中有備而來知道小女兒會到球場開球，但太太從桃園一路南下，還搭乘BMW的名車進場，這也讓洪總十分意外。

洪總夫人胡淑宜很少在媒體面前露臉，她也特別保留不少洪總過去當球員的剪報等，甚至洪總716勝時，她也未現身，只在這一次1000勝時，首度出面祝福，這也難怪洪總落淚。胡淑宜說：「你哭了喔！」讓洪總感動之餘，也很開心老婆在場相伴。

胡淑宜說：「謝謝你們一直支持洪總，我很緊張，不太會講話，也謝謝洪總，我的老公，孩子的爸爸，為家庭的付出，感謝，謝謝。」

▲台鋼雄鷹總教練「洪總」洪一中昨(19）日因爲球隊在高雄市澄清湖棒球場，舉辦千勝慶祝勝利儀式，跟女兒洪言菱相見歡，並且邀請她開球，不過洪總並不知情的是，太太胡淑宜也到球場為他獻花祝福。（圖／CPBLTV)
▲台鋼雄鷹總教練「洪總」洪一中昨(19）日因爲球隊在高雄市澄清湖棒球場，舉辦千勝慶祝勝利儀式，跟女兒洪言菱相見歡，並且邀請她開球，不過洪總並不知情的是，太太胡淑宜也到球場為他獻花祝福。（圖／CPBLTV)
▲台鋼雄鷹總教練洪一中發現太太胡淑宜也到球場為他獻花祝福，開心地笑了。（圖／CPBLTV)
▲台鋼雄鷹總教練洪一中發現太太胡淑宜也到球場為他獻花祝福，開心地笑了。（圖／CPBLTV)

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

逾千名球迷高喊「洪一中！」　賽前說不在意、達成千勝一度哽咽

影／回顧洪一中生涯千勝神調度！強迫取分超經典、換陳金鋒就開轟

洪一中千勝中職史上第一人！曾子祐開轟慶賀　台鋼5：0完封樂天

洪一中千勝大事件回顧！親自回應「跨欄」事件　背後原因令人動容

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載