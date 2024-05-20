陳曉東被懷疑整型失敗！暴怒譙這家媒體：你來採訪我會把你趕出去

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陳曉東表示，已經多次拒絕該家媒體的專訪，「然後你就變本加厲、接二連三地胡說八道，借什麼誰他X的話說的負評，在你說的那篇垃圾狗X下面做填充」，情緒相當激動，他說：「我天天很忙沒時間扎針，但我會請你們自己去照照鏡子，到底是怎樣能把自己活成這副鬼樣？正經事不做，整天就想著數臭別人的事，相煎何太急？」
對於該媒體的行為，陳曉東直言：「老朋友不見互慰溫暖，但你卻喜愛以德報怨，真是令人失望！我不是很在乎，更多是心寒...」最後聲明封殺對方：「以後你可以不再來採訪我，我不需要你們這種帶好已經編好答案的媒體來採訪我，你來了！我也會請人把你趕出去，我真不願所有努力產出被你又狗屎化！」
不少網友力挺陳曉東：「知道你是忍無可忍！我們永遠支持你，加油」、「東哥太紅了，不用理他們」、「東哥不要生氣～ 永遠的男神」、「東哥明明就超帥，沒想到還要被人評點外表？你一直以來都是我心中的白月光！建議用法律去保護自己名譽哦！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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