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陳曉東被懷疑整型失敗！暴怒譙這家媒體：你來採訪我會把你趕出去

▲陳曉東被懷疑整型，暴怒發文還封殺特定媒體。（圖／陳曉東臉書）
▲陳曉東被懷疑整型，暴怒發文還封殺特定媒體。（圖／陳曉東臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

48歲香港男神陳曉東入行29年，影視歌三棲，代表作有金曲〈心理遊戲〉、〈心有獨鍾〉、〈像風一樣的男子〉、電影《初戀無限Touch》、電視劇《蘭陵王》等，2014年與小14歲台灣女友王妤嫻奉子成婚，至今育有2名女兒。陳曉東長期被某家港媒報導容貌長得跟以前不一樣，疑似整型失敗，他終於忍無可忍，暴粗口怒罵：「以後你可以不再來採訪我，你來了我也會請人把你趕出去！」

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知名港媒昨（19）日以「48歲昔日男神崩壞面容極僵硬」、「走的是蠟像館路線」，引述網友評論來報導陳曉東近年被質疑整容，素來好脾氣的陳曉東，凌晨在臉書暴走，痛斥：「當觀眾是傻子，本人一向兢兢業業的工作，生活上一切的好壞我也全盤負責，奈何有些人就是喜歡冤枉你...」

▲48歲陳曉東臉蛋、體態保養得宜。（圖／陳曉東書）
▲▼48歲陳曉東臉蛋、體態保養得宜。（圖／陳曉東書）
▲48歲陳曉東臉蛋、體態保養得宜。（圖／陳曉東書）
陳曉東表示，已經多次拒絕該家媒體的專訪，「然後你就變本加厲、接二連三地胡說八道，借什麼誰他X的話說的負評，在你說的那篇垃圾狗X下面做填充」，情緒相當激動，他說：「我天天很忙沒時間扎針，但我會請你們自己去照照鏡子，到底是怎樣能把自己活成這副鬼樣？正經事不做，整天就想著數臭別人的事，相煎何太急？」

對於該媒體的行為，陳曉東直言：「老朋友不見互慰溫暖，但你卻喜愛以德報怨，真是令人失望！我不是很在乎，更多是心寒...」最後聲明封殺對方：「以後你可以不再來採訪我，我不需要你們這種帶好已經編好答案的媒體來採訪我，你來了！我也會請人把你趕出去，我真不願所有努力產出被你又狗屎化！」

不少網友力挺陳曉東：「知道你是忍無可忍！我們永遠支持你，加油」、「東哥太紅了，不用理他們」、「東哥不要生氣～ 永遠的男神」、「東哥明明就超帥，沒想到還要被人評點外表？你一直以來都是我心中的白月光！建議用法律去保護自己名譽哦！」

▲陳曉東全文。（圖／陳曉東臉書）
▲陳曉東罕見暴怒發文。（圖／陳曉東臉書）
▲陳曉東罕見暴怒發文。（圖／陳曉東臉書） 
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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