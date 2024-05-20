我要報稅嗎？所得低於免稅額加標準扣除額免報 這「2情況」例外
時序已經來到5月底，綜所稅申報進入倒數計時，有不少民眾不確定自己是否需要報稅，財政部表示，同一申報戶全年綜合所得總額，如果不超過免稅額加標準扣除額的合計數，就可以免辦綜所稅申報。不過，若有扣繳稅額或可抵稅額，應辦理個人所得基本稅額申報者，就需報稅。但還是建議，不論是否要繳稅、退稅，建議都要申報比較好。
記者魏妤庭／台北報導
財政部表示，留意112年的免稅額及標準扣除額，就可以依照申報戶成員狀況算出免申報的年所得門檻。納稅義務人及配偶、受扶養親屬，只要全年綜合所得總額，低於免稅額每人9.2萬元（70歲以上為13.8萬元），標準扣除額單身者12.4萬元、與配偶合併申報者24.8萬元，就可以免辦綜所稅申報。
不過，財政部指出，如果有扣繳稅額（依法預先繳納的所得稅額）、可抵減稅額（股利及盈餘可抵減稅額、重購自用住宅扣抵稅額），依法可申請退稅者，要申報才能退稅。另依照所得基本稅額條例規定，應該辦理個人所得基本稅額申報者，應該填寫個人所得基本稅額申報表，併同一般申報書辦理申報。
財政部提醒，如果未申報，核課期間會從5年延長到7年，所以不管要不要繳稅或是退稅，建議要申報較好。