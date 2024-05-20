中市農田面臨缺水　議員：為何水庫遲遲不放水？

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楊大鋐說，現值水稻結穗期間，有15天是關鍵期，但農田缺水的問題已經超過15天了，許多農民擔心未來收成會因而受損，紛紛轉向地方民意代表陳情。他批評，農田水利會自從收歸國有後，在調節地方灌溉水、協調農民搶水問題置若罔聞。
楊大鋐詢問，農業局有無掌握中市農田缺水問題？如何協助農民？
農業局長張敬昌說，因台中市農業區腹地廣大，沒有辦法百分之百去看到每個農田缺水的問題。但是經過議員反映後，農業局已於5月15日開始派員到西屯各缺水的農田去巡視，一直觀察到昨天灌溉水都已經到位了。
農業局表示，近年氣候變遷導致降雨分布不均，造成部分地區季節性乾旱及水資源短缺情形發生；此外，經濟部水利署中區水資源分署也會配合天氣型態，調配德基水庫及鯉魚潭水庫放水量，再加上農田水利署台中、南投管理處公告實施輪灌日程等原因，使水稻有時會面臨缺水情形。
因目前正值台中市第一期稻作幼、孕穗期生長階段，需要充足水分，為保障農民用水權益，農業局已於今年5月15日函請農業部農田水利署台中管理處及南投管理處，務必調節並穩定供應台中各區灌溉用水；另外，農業局除與台中市各區公所及農會建立聯繫外，也與農田水利會相關管理處、工作站及水利小組長建立聯繫管道，如發生用水缺乏情形，農業局將即時向中央反映，維護農民權益。