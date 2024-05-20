名家論壇》柯志遠／《九龍城寨》致敬武俠的榮光與鄉愁

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《九龍城寨之圍城》的故事情節過於簡單、《九龍城寨之圍城》的人物設定過於符號化、《九龍城寨之圍城》的衝突轉折來得過於粗暴、突兀，但這一些，卻絲毫不減損他足以超越「娛樂爽片」的評價地位。因為他在電光石火的節奏中不忘關照了人性的真實，因為他在高潮迭起的場次啣接上依舊容納了感動人心的精神主題。電影開頭，男一號陳洛軍由偷渡、搏擊、遇難到闖入城寨的一大段戲，拳拳到肉的武打戲不是用來刺激腎上腺素，不是用來浮誇眩目（炫技），而是在徹底絕望中拼死一搏，那個瑟縮在城寨陰影角落還咬牙硬撐的「求生」意志，異常悲壯，異常動人，「活下來比什麼都重要」的意念讓所有的武打場面都產生了沉甸甸的「必要性」，所有投注在武打鏡頭的用心，便都不再只是用來「取悅感官」的手段，誰忘得了林峰一個人睡在森冷屋簷上的畫面？又有誰忘得了那悄悄用桿子遞過來的食物與溫暖？幸得這樣的細節時不時穿插其間，九龍城寨中居民眾生態描寫的戲份雖不多，但城寨居民在處境碾壓下的從容與頑強，危難扶持，相濡以沫，卻是在通篇出神入化的視覺饗宴之餘，真正讓人過目難忘、刻骨銘心的。
《九龍城寨之圍城》以「九龍城寨」被拆之前的80年代做為故事背景，但脫胎自人氣小說、漫畫的IP改編先天具備了「取自現實，架空現實」的天馬行空，也由於製作、創作的能量強大，拍攝的最終成績驚世駭俗，種種現實對應的真確、合理與否便被允許了藝術呈現的模糊空間，特別值得一提的是，當《九龍城寨之圍城》在港、陸票房接連開出紅盤，其跨世代、跨族群、跨年齡段的集體共鳴，共鳴的點卻落在不同的焦點，尤其甚堪玩味。
一個城寨，各自表述。年輕世代的觀眾將片中凌越人類極限的中國武術看待成漫威宇宙SUPERHERO般的特異功能，曾經趕上80、90年代港片風靡兩岸三地鼎盛時期的觀眾感嘆「黑社會班師回朝了！」，然而，還有更資深的影迷們卻津津樂道，其實早在幫派電影之前，香港電影曾經在60、70年代，存在過更直觀、更血腥，也更直擊人心的「武俠電影」，《九龍城寨之圍城》中對於新世代觀眾來說的「眼界大開，見所未見」，若往深裡梳理，不論情節結構的起承轉合、不論人物血性的義理思維、乃至整體世界觀的建構，卻清晰可見昔日張徹武俠電影的美學與脈絡（《獨臂刀》、《雙俠》、《鷹王》、《遊俠兒》、《保鏢》……），外在科技、視覺、武打特效的元素增加了，但內核的那股子精氣神，卻是穿越時代的種種汰洗、跌宕再一次回來了！
那個在張徹、狄龍、姜大衛、鄭佩佩…電影裡「以粗暴的美學狂寫浪漫，以粗糙的情節完善人格」的老派武俠，樸實極簡，爽辣犀利，被傳神地運用在《九龍城寨之圍城》中，一個電影刻劃一個江湖，鮮血淋漓，卻馥郁如花，不必停下來思考，卻自證感悟。這一輩因為沒看過而驚呼連連的東西，其實是上一輩差點散落的璀璨回憶和無盡鄉愁，這種「一個作品，各自投射」的觀影經驗是罕見的，也是唯有真正在不同電影年代親身經歷並心懷敬畏、感念的創作者才能締造出來的。
去年，《富都青年》的「富都巴剎老社區」讓人目睹、參與了邊緣眾生的窘迫、無奈，賺足無數人感同身受的熱淚；今年，《九龍城寨之圍城》以過億港幣搭建的「九龍城寨」還原了香港這個特殊界域，在某個被歷史秩序遺忘的詭譎節點所存在的，三不管法外時空；前者以紀實文學的筆觸，鏡像了現實人生的殘酷、卑微命運的不公，後者則更多像「納須彌於芥子」的抽象意境，前者是一個見生見死的微型社會，後者則是一個磅礡旅程的故事載體。前者可貴在悲憫宿命的有血有肉，後者可敬在以虛擬的想像成就史詩的視野格局，同樣都是不可多得的，以舞台形塑的成功而「凝聚繁多戲劇元素，唯一凸顯核心主題」的斐然案例。一方天地，波瀾壯闊，讓「舞台」本身就具備了「主角」的厚重與光芒，成立了讓人神往並且深思的獨立生命。
《九龍城寨之圍城》終將成為光照影史的一則神話，其堪稱開天闢地、登峰造極的武打場面居功最偉。電影工業百年長河，不同國家各有其旗幟鮮明也膾炙人口的獨特印記，好萊塢電影之發達繁茂再怎麼傲視全球，卻永遠拍不出印度寶萊塢慶典般的歌舞昇平、韓式驚悚如《原罪犯》、《追擊者》的窒息感與代入感、日式恐怖片如《七夜怪談》、《咒怨》留白式浮世繪般的鬼氣森森…，而香港邵氏武俠電影震撼人心的輝煌一頁（還記得昆汀塔倫提諾是怎樣在《追殺比爾》裡硬生生加上那邵氏的盾牌片頭，做了影迷式的致敬？），再次被以更狂暴、更極至、更功力盡顯的悲壯力道炸出石破天驚的嶄新局面，《九龍城寨之圍城》中的武打設計綿密、絲滑、從頭打到尾，目不暇給的動作場面生猛粗獷卻又如詩如畫、行雲流水，其創意、其犀利、其眼花撩亂，其銀幕穿透力之匪夷所思，已然非筆墨可形容。
《九龍城寨之圍城》片中人物眾多，卻能做到「人人有戲，過目難忘」，一大部份原因還來自於每個人在打戲中都被給足了光芒萬丈的發揮，從被大陸網友膩稱為「城寨F4」的陳洛軍、信一、十二少、四仔，身手鬼魅般飄忽的城寨之主「龍捲風」古天樂，氣場排山倒海的「大老闆」洪金寶，到陸續客串登場的郭富城、任賢齊…，無一不擁有「辨認度」十足的武功套路，當年《天涯。明月。刀》傅紅雪對決公子羽，先闖琴、棋、詩、畫四大高手的栩栩景象，依稀又躍然眼前。
《九龍城寨之圍城》武打設計之所以值得單獨認真來看，是因為它不再只是點綴或附屬，戲中角色甚至因此而立體、豐穎，被賦予了個性與靈魂。最後「王九」的「硬氣功」，更一舉肩負了整個電影劇力萬鈞的最高潮，實質扮演了黃金比例「五幕劇」總結戲劇張力爆發的最關鍵地位，其不可取代的重要性可見一斑。至於有觀眾覺得這一趴的渲染、放大程度貌似過於超越現實（其實整個電影無處不是「超現實」呀！），但深入推敲細節，其實「硬氣功」有潮汕地區的「神打」做為基礎原型，在「盂蘭盆節」引神上身，不同於刻板定義的「金鐘罩，鐵布衫」，其細節考據，有其用心，在此提供給您做為參考。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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