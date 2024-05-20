粗心媽下車沒熄火！賓士當街「連兒帶車」遭偷走 犯嫌今彰化落網
台中市北區昨（19）日上午11時許發生一起竊車案，當時一名陳姓女子駕駛雙B轎車違停在育才北路邊，獨留13歲兒子在車上，不料廖姓男子見狀，竟趁機將車開走，並把車上的男童丟包在路邊，案經調查，警方今天在彰化伸港順利逮捕廖男，同時查獲毒品及2顆子彈，詳細情形還有待進一步釐清。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，昨天陳女駕駛一部賓士行經育才北路時，將車輛停靠於路邊，原本想說13歲兒子還在車上，因此陳女並未將車輛熄火上鎖，沒想到卻讓廖男趁機把車子開走，所幸廖男行駛200公尺後，隨即將男童強拉下車丟包，除受驚嚇外無大礙。
警方調查後，發現廖男得手後將車子開到彰化伸港一處鐵皮屋，今天上午前往逮人時，廖男還一度跑進稻田中，但最終仍自知難逃法網乖乖就範；警方在現場鐵皮屋查獲海洛因、安非他命及2顆子彈等證物，至於賓士車則在台中市豐原區找到，全案已依法送辦。
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