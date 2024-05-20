伊朗總統萊希確認罹難！曾鐵腕鎮壓頭巾示威　強硬作風料將延續

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現年63歲的萊希，於1979年爆發伊斯蘭革命後後加入國家司法機構，接受當時的總統、現任最高領袖哈米尼栽培，陸續出任多個城市檢察官，並曾擔任伊朗檢查總長與司法總監等司法最高職位。
2021年，他代表保守派伊斯蘭革命力量人民陣線（PFIRF）競選總統，然而當時主要對手的競選資格在審查制度下都遭取消，因此在這場伊朗建國以來最低投票率（49%）的總統大選中，他以62.9%得票率勝出。
萊希推行的保守政策往往受到哈米尼強力支持，在美國前總統川普退出伊朗核協議並實施制裁後，強硬派的萊希更受國內支持，自其上任以來伊朗的濃縮鈾持有量已接近核武級別，其鐵腕作風更在2022年底的大規模反政府運動期間展露無遺。
當時受到疫情衝擊，伊朗經濟衰退的情況和萊希當選前承諾要扭轉經濟頹勢的政見大相徑庭，而伊朗少女阿米尼（Mahsa Amini）之死則點燃伊朗長期打壓女性權益的怒火，被稱為「頭巾示威」的大規模反政府運動數度爆發；面對公眾憤怒抗議，萊希政府選擇動用催淚瓦斯、高壓水柱鐵腕鎮壓，外界粗估至少2萬名抗議者遭到逮補，尤其主導的國會更追加嚴峻的頭巾禁令，限制女性穿著與舉止，更使道德警察有權以「取締」為由追打不戴頭巾的女性。
國際局勢方面，他和最高領袖哈米尼一樣向來不願輕易屈服於美國、以色列等「西方暴虐國家」，批評以色列政權長期迫害巴勒斯坦人民，更積極支援黎巴嫩真主黨、葉門胡塞組織等代理人作戰，在今年4月更一度使用飛彈攻擊以色列，於中東與伊斯蘭世界受到廣泛支持。
伊朗官媒週一證實總統萊希搭乘的直升機全員遇難，《路透社》此前更引述官員稱直升機「完全焚毀」。但官方沒有透露墜機原因。
依照伊朗憲法，總統之位將由第一副總統莫赫貝爾（Mohammad Mokhber）遞補接任，且法律也規定第一副總統、國會議長以及司法總監將組成委員會須重新安排選舉，在50天之內選出新總統，不過伊朗最高領袖仍對一切國家事務擁有最終決定權，《BBC》資深國際事務記者杜塞特（Lyse Doucet）也分析指出，萊希遇難對伊朗的外交和國內政策影響不大，他在任總統期間並沒有提出重大新政策，其政治遺產不會被視為具有重要意義，預料伊朗的保守派會延續強硬政策，繼續加強對各種機構的權力控制。