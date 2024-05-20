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伊朗總統萊希確認罹難！曾鐵腕鎮壓頭巾示威　強硬作風料將延續

▲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘直升機失事，救難人員已從失事地點尋獲所有罹難者遺體。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘直升機失事，救難人員已從失事地點尋獲所有罹難者遺體。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）等政要19日搭乘直升機傳出失事，伊朗當局週一證實機上無人生還，總統萊希確認身亡，享壽63歲。曾經被認為極有可能接棒伊朗實質元首「最高領袖」之位的萊希，面對美國等西方國家態度強硬，執政期間又曾參與數千名政治犯的大規模處決，導致國內「頭巾示威」爆發，是個在國內受到愛戴、在國際備受爭議的政治人物。

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總統萊希（Ebrahim Raisi）是伊朗的強硬派代表人物，儘管民選產生的「總統」並非該國權力結構中的最頂端，從什葉派神職人員當中選出的「最高領袖」（Supreme Leader）才是實質元首，但現任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）也同樣為強硬派，尤其在美國前總統川普退出2018年與達成的伊朗核協議，並對伊朗實施制裁後，萊希基本上被認為受到哈米尼欽點，將接棒成為伊朗第三任最高領袖。

▲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）所搭乘的直升機隊傳出硬著陸，目前生死未知。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗官方稱總統萊希（Ebrahim Raisi）確認罹難，惟國內最高領袖仍在位，政局料不會出現明顯動盪。（圖／美聯社／達志影像）
現年63歲的萊希，於1979年爆發伊斯蘭革命後後加入國家司法機構，接受當時的總統、現任最高領袖哈米尼栽培，陸續出任多個城市檢察官，並曾擔任伊朗檢查總長與司法總監等司法最高職位。

2021年，他代表保守派伊斯蘭革命力量人民陣線（PFIRF）競選總統，然而當時主要對手的競選資格在審查制度下都遭取消，因此在這場伊朗建國以來最低投票率（49%）的總統大選中，他以62.9%得票率勝出。

萊希推行的保守政策往往受到哈米尼強力支持，在美國前總統川普退出伊朗核協議並實施制裁後，強硬派的萊希更受國內支持，自其上任以來伊朗的濃縮鈾持有量已接近核武級別，其鐵腕作風更在2022年底的大規模反政府運動期間展露無遺。

當時受到疫情衝擊，伊朗經濟衰退的情況和萊希當選前承諾要扭轉經濟頹勢的政見大相徑庭，而伊朗少女阿米尼（Mahsa Amini）之死則點燃伊朗長期打壓女性權益的怒火，被稱為「頭巾示威」的大規模反政府運動數度爆發；面對公眾憤怒抗議，萊希政府選擇動用催淚瓦斯、高壓水柱鐵腕鎮壓，外界粗估至少2萬名抗議者遭到逮補，尤其主導的國會更追加嚴峻的頭巾禁令，限制女性穿著與舉止，更使道德警察有權以「取締」為由追打不戴頭巾的女性。

▲伊朗頭巾示威越演越烈，已延燒到伊朗全境和其他國家。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗女子艾米尼疑因未戴好頭巾遭警察逮捕後去世，引起公憤。（圖／美聯社／達志影像）
國際局勢方面，他和最高領袖哈米尼一樣向來不願輕易屈服於美國、以色列等「西方暴虐國家」，批評以色列政權長期迫害巴勒斯坦人民，更積極支援黎巴嫩真主黨、葉門胡塞組織等代理人作戰，在今年4月更一度使用飛彈攻擊以色列，於中東與伊斯蘭世界受到廣泛支持。

伊朗官媒週一證實總統萊希搭乘的直升機全員遇難，《路透社》此前更引述官員稱直升機「完全焚毀」。但官方沒有透露墜機原因。

依照伊朗憲法，總統之位將由第一副總統莫赫貝爾（Mohammad Mokhber）遞補接任，且法律也規定第一副總統、國會議長以及司法總監將組成委員會須重新安排選舉，在50天之內選出新總統，不過伊朗最高領袖仍對一切國家事務擁有最終決定權，《BBC》資深國際事務記者杜塞特（Lyse Doucet）也分析指出，萊希遇難對伊朗的外交和國內政策影響不大，他在任總統期間並沒有提出重大新政策，其政治遺產不會被視為具有重要意義，預料伊朗的保守派會延續強硬政策，繼續加強對各種機構的權力控制。

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