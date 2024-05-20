影／瘋傳！逆天長腿在衝浪板上挑戰16蹲 衝浪女神Kimberly炸裂
台灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤，近期搭上社群流行的天團Energy 16蹲熱潮，穿著細高跟短靴加熱辣牛仔短褲裝扮，挑戰E16蹲水上終極版！影片中Kimberly陳美彤腳蹬3寸細高跟短靴，輕鬆地在水上保持平衡，還火辣秀了一段舞蹈，接著不疾不徐地連續深蹲，瘋狂炸裂大腿肌力，卻完全臉不紅氣不喘，讓人歎為觀止。
記者廖聿偉/綜合報導
Kimberly陳美彤粉絲專頁「Kimberly的熱血人生」擁有超過18萬熱血粉絲支持。活躍社群熱愛分享運動生活的她，繼婚紗滑水、衝浪吃泡麵、芭比衝浪之後，近期又有驚人創舉，搭上Kimberly陳美彤 E16蹲水上終極版影片。
Kimberly水上連續深蹲
本身也是專業健身教練的Kimberly陳美彤，這是她第二次嘗試E16蹲挑戰，之前光腳在衝浪板上深蹲，輕鬆完成還馬上接一個騰空飛躍，網友紛紛驚呼腿力驚人太誇張了，這次她為公益推廣滑水再次上陣，挑戰E16蹲水上終極版，是為了募集「天使滑水基金」，Kimberly陳美彤號召粉絲們一起來按讚。
六月底之前，這支影片的每一個讚都會由「IWWF亞洲滑水聯盟」會長為「天使滑水基金」投入新台幣3元，捐贈給「臺北市滑水協會」提供給有潛力的台灣女性滑人，做為水上訓練資金，幫助更多女孩有機會在水上踏浪逐夢！
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