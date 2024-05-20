產業園區幸福企業！商用車燈製造商璨揚企業超額進用身障員工

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曹家文說，璨揚企業公司積極捐助社福機構，對於社會貢獻不遺餘力，該企業員工約567位中，有多達38位身心障礙者，超額33位，進用比率約6.7%，該公司致力於創造為包容且支持員工的工作環境，於今年4月，行政院院長陳建仁訪視時，對其社會責任實踐，給予高度肯定。
璨揚企業公司董事長黃文獻說，該公司成立超過40年，從原始設備製造商(OEM)轉型為自主設計製造(ODM)，並與工業技術研院合作推動智能製造，不斷精進LED燈款設計與製造技術。
曹家文指出，璨揚企業公司不僅在技術上取得革新，也在環保和社會貢獻上展現領導力，該公司在執行節能減碳策略，投入數位化以強化環境、社會及公司治理(ESG)的實踐，其廠房已被認證為「鑽石級綠建築」，並獲「綠色工廠」認證，歷年得獎紀錄有2017年廠房獲鑽石級綠建築標章續證、2018年國家品質獎、2019年通過教育部體育署運動企業認證、2020年國家人才發展獎、2021年台灣持續改善活動競賽(TCIA)金塔獎、2022年台灣精品獎、2023年國家品牌玉山獎首獎，並獲邀總統接見等，獲獎紀錄不勝枚舉，也見證了璨揚企業的茁壯與榮耀。
曹家文並指出，隨著全球汽車產業的發展，璨揚企業正以其創新精神和社會責任，在產業中持續發光發熱，為世界帶來更多可能，盼園區內的廠商能在追求產業成長的同時，也不忘兼顧企業社會責任，該分局鼓勵所有廠商學習璨揚企業的榜樣，積極參與社會公益活動，並投資於員工福祉，致力於營造更多的幸福企業，以提升企業的整體形象和競爭力，並能為社會帶來正面的影響，創造共贏的局面。