中鋼集團點石成金術！轉爐石成為循環經濟及減碳效益的工程材料

產業園區幸福企業！商用車燈製造商璨揚企業超額進用身障員工

▲經濟部產業園區管理局台南分局台南產業園區商用車燈製造商璨揚企業公司超額進用身障員工。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部產業園區管理局台南分局台南產業園區商用車燈製造商璨揚企業公司超額進用身障員工。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

經濟部產業園區管理局台南分局分局長曹家文今(20)日表示，該分局所轄台南產業園區的商用車燈製造商璨揚企業公司，長期超額進用身障員工，成為產業園區幸福企業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台南產業園區商用車燈製造商璨揚企業公司超額進用身障員工，成為幸福企業。(圖／產業園區管理局台南分局提供)
▲台南產業園區商用車燈製造商璨揚企業公司超額進用身障員工，成為幸福企業。(圖／產業園區管理局台南分局提供)
產業園區管理局台南分局分局長曹家文表示，全台最大商用車燈製造商的璨揚企業公司，以其持續創新的精神和對社會責任的承諾，長期超額進用身障員工，成為產業園區幸福企業，為台南產業園區綻放璀璨光芒。

▲產業園區管理局台南分局分局長曹家文說明璨揚企業超額進用身障員工成為幸福企業的情形。(圖／記者黃守作攝)
▲產業園區管理局台南分局分局長曹家文說明璨揚企業超額進用身障員工成為幸福企業的情形。(圖／記者黃守作攝)
曹家文說，璨揚企業公司積極捐助社福機構，對於社會貢獻不遺餘力，該企業員工約567位中，有多達38位身心障礙者，超額33位，進用比率約6.7%，該公司致力於創造為包容且支持員工的工作環境，於今年4月，行政院院長陳建仁訪視時，對其社會責任實踐，給予高度肯定。

▲台南產業園區商用車燈製造商璨揚企業公司董事長黃文獻(站立者)進行簡報。(圖／產業園區管理局台南分局提供)
▲台南產業園區商用車燈製造商璨揚企業公司董事長黃文獻(站立者)進行簡報。(圖／產業園區管理局台南分局提供)
璨揚企業公司董事長黃文獻說，該公司成立超過40年，從原始設備製造商(OEM)轉型為自主設計製造(ODM)，並與工業技術研院合作推動智能製造，不斷精進LED燈款設計與製造技術。

曹家文指出，璨揚企業公司不僅在技術上取得革新，也在環保和社會貢獻上展現領導力，該公司在執行節能減碳策略，投入數位化以強化環境、社會及公司治理(ESG)的實踐，其廠房已被認證為「鑽石級綠建築」，並獲「綠色工廠」認證，歷年得獎紀錄有2017年廠房獲鑽石級綠建築標章續證、2018年國家品質獎、2019年通過教育部體育署運動企業認證、2020年國家人才發展獎、2021年台灣持續改善活動競賽(TCIA)金塔獎、2022年台灣精品獎、2023年國家品牌玉山獎首獎，並獲邀總統接見等，獲獎紀錄不勝枚舉，也見證了璨揚企業的茁壯與榮耀。

曹家文並指出，隨著全球汽車產業的發展，璨揚企業正以其創新精神和社會責任，在產業中持續發光發熱，為世界帶來更多可能，盼園區內的廠商能在追求產業成長的同時，也不忘兼顧企業社會責任，該分局鼓勵所有廠商學習璨揚企業的榜樣，積極參與社會公益活動，並投資於員工福祉，致力於營造更多的幸福企業，以提升企業的整體形象和競爭力，並能為社會帶來正面的影響，創造共贏的局面。

中鋼集團點石成金術！轉爐石成為循環經濟及減碳效益的工程材料

海洋事務合作新典範！海洋委員會與台南市府就海洋事務交換意見

邁入低碳新時代！中鋼辦1+N碳管理示範團隊會議及講習活動

奠定我國造船業發展！國家海洋研究院舉辦國家船模實驗室動土

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生