賴清德就職談話後台股急殺150點　回顧過去7次520後短中長期表現

520新總統就職日！新台幣收貶在32.236元　匯銀這樣看後市

▲520新任總統賴清德就職日，台北股、匯市不給力，新台幣兌美元今（20）日收貶在32.236元，對於後市表現，匯銀人士表示，留意本周美國聯準會官員談話及周三將公布的會議紀要。（圖／記者顏真真攝）
▲520新任總統賴清德就職日，台北股、匯市不給力，新台幣兌美元今（20）日收貶在32.236元，對於後市表現，匯銀人士表示，留意本周美國聯準會官員談話及周三將公布的會議紀要。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

520新任總統賴清德就職日，今（20）日台北股、匯市不給力，台股終場僅小漲13.16點，收在21271.63點， 外資及陸資賣超台股新台幣65億元，加上美元反彈，日圓等亞洲主要幣兌美元齊弱，新台幣兌美元終場貶值3分，收32.236元。不過，匯銀人士認為，新台幣後市的強弱轉折點仍以6日頸線位置32.28元為觀察指標，只要沒能跌破，還是有機會向32元整數關卡挑戰。

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由於市場對美國聯準會（Fed）提前降息的預期減弱，美元反彈，美元指數來到104.47附近，亞幣兌美元走弱，其中日圓一度貶至155.93，目前在155.75附近震盪，韓元一度貶至1358.46兌1美元，離岸人民幣兌美元盤中也下探7.2399價位。

至於新台幣兌美元今日也是開低走低，在美元反彈及台股上攻無力下，一度下探32.268元，但由於逐漸進入月底，出口商也有拋匯需求，新台幣貶幅有限，終場收32.236元，貶值3分。

匯銀人士表示，雖然美國聯準會官員謹慎的論調，讓市場對聯準會提前降息的預期略有降溫，不過，匯市交易的主軸仍是降息，因此，美元強勢格局料難以為繼，新台幣後市的強弱轉折點仍以6日頸線位置32.28元為觀察指標，只要沒貶破，仍有機會挑戰32元整數關卡。

只是，匯銀人士也提到，本周美國聯準會有不少官員要發表談話，加上周三要公布會議記錄，同時，也要留意製造業採購經理人指數（PMI）、耐久財訂單等經濟數據對金融市場的影響。

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