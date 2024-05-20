王鴻薇嗆賴清德比蔡英文更獨！揭演說完股市「大怒神慘跌」1原因
總統賴清德今（20）日以「打造民主和平繁榮的新台灣」為題進行就職演說，針對兩岸的未來則提到新政府將秉持不卑不亢，維持現狀。國民黨立委王鴻薇對此透露，就職演說進入尾聲時，台北股市的股價指數居然如大怒神一般的瞬間暴跌。
記者莊蕙如／台北報導
王鴻薇今日在國民黨團記者會中表示，有上千萬股民的台北股市，在今天早上一開盤時，原來還是小漲的格局，而隨著賴清德的就職演說到尾聲快要結束的時候，可以看到台北股市的股價指數，呈現了如大怒神一般的瞬間暴跌，暴跌到150點左右。
王鴻薇分析，在台北股市來看，大家期待可以從賴清德就職演說裡面看到一個兩岸和平的願景，或是台灣經濟發展的願景嗎？顯然台北股市的股民，應該也包含了外資已經做出了一個具體的回應。
王鴻薇分析，從演說開始到結束過程中可以看到，台北股市像大怒神一樣「墜崖式的瞬間暴跌」，後來才慢慢想要把它拉起來。
王鴻薇指出，到底大家買不買單賴清德就職演說的單，已經不言可喻，為什麼今天台北股市有這樣的一個反應？在兩岸的部分，肯定賴清德提到了戰爭沒有贏家、和平的可貴之處，但是賴要如何能夠達到兩岸和平，我們看不到一些具體的作為。