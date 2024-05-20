鄭俊英害女記者流產2次！律師收到神祕USB　跟崔鍾訓輪流性侵粉絲

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朴記者揭發鄭俊英偷拍、輪姦女性後，被鄭俊英的粉絲攻擊長達3年，期間流產2次，目前沒有小孩。朴記者覺得很艱難，但無法收手放棄，「因為我感覺一旦放棄，他們就贏了，這樣其他女記者也可能會因此遭受傷害，所以就堅持下去」。
報導中也有許多被鄭俊英、崔鍾訓欺負卻不知情的女性出面，她們都很怕影片外流，令記者、律師十分心疼。案件告一段落後，鄭俊英被判6年有期徒刑、崔鍾訓為2年半、勝利18個月，3人都已服刑滿期釋放。朴記者也說真相大白後，當年攻擊她的網友都有道歉，覺得欣慰。
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