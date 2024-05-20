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鄭俊英害女記者流產2次！律師收到神祕USB　跟崔鍾訓輪流性侵粉絲

▲「Burning Sun事件」爆出鄭俊英（左）跟崔鍾訓因為輪流性侵女性，最後都被判刑。（圖／達志）
▲「Burning Sun事件」爆出鄭俊英（左）跟崔鍾訓因為輪流性侵女性，最後都被判刑。（圖／達志）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓「Burning Sun事件」調查已於2020年2月告一段落，參與者BIGBANG前成員勝利、鄭俊英、FTISLAND前成員崔鍾訓都服刑完畢，結果事隔多年，BBC發表震撼新聞，公開事件「破案關鍵人物」正為已故的女團KARA成員具荷拉；當年被勝利、鄭俊英、崔鍾訓等人欺負的女性也出面受訪，最初報導此新聞的記者，也因為被粉絲騷擾，壓力過大流產2次。

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▲鄭俊英（未打馬賽克左起）、勝利、崔鍾訓是「Burning Sun事件」最惡毒的參與只者。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲鄭俊英（未打馬賽克左起）、勝利、崔鍾訓是「Burning Sun事件」最惡毒的參與者。（圖／BBC News 中文YouTube）
「Burning Sun事件」原本只是一間夜店毆打事件，後來衍生出勝利提供性招待場所、挪用公款、性暴力偷拍、暴力教唆，進而發現他跟好友鄭俊英、崔鍾訓輪姦、偷拍的行為。鄭俊英、崔鍾訓不恥行徑之所以會曝光，是一位匿名人士將關鍵USB交給方姓律師，律師決定無償幫助受害者打官司，也聯手朴記者公開真相。

朴記者揭發鄭俊英偷拍、輪姦女性後，被鄭俊英的粉絲攻擊長達3年，期間流產2次，目前沒有小孩。朴記者覺得很艱難，但無法收手放棄，「因為我感覺一旦放棄，他們就贏了，這樣其他女記者也可能會因此遭受傷害，所以就堅持下去」。

報導中也有許多被鄭俊英、崔鍾訓欺負卻不知情的女性出面，她們都很怕影片外流，令記者、律師十分心疼。案件告一段落後，鄭俊英被判6年有期徒刑、崔鍾訓為2年半、勝利18個月，3人都已服刑滿期釋放。朴記者也說真相大白後，當年攻擊她的網友都有道歉，覺得欣慰。

▲▼方律師有一天收到神祕USB，裡面是從鄭俊英手機數據中獲得的資料。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲▼方律師有一天收到神祕USB，裡面是從鄭俊英手機數據中獲得的資料。（圖／BBC News 中文YouTube）
▲▼方律師有一天收到神祕USB，裡面是從鄭俊英手機數據中獲得的資料。（圖／BBC News 中文YouTube）
 
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