《婆婆2》洪都拉斯摔傷手！2男星搶幫洗澡：「坦誠相見」不害羞
家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季播出後好評不斷，在最新播出的劇情中，蘇家四兄妹盯上一哥，瘋狂獻殷勤想從他身上揩油！為了呈現劇情，邱凱偉與王少偉還親自幫洪都拉斯洗澡，讓洪都拉斯笑說這場戲很難忘，「他們也沒先講，就說要把衣服脫光，我是第一次跟他們兩個人『坦誠相見』。」
記者洪生儒／綜合報導
洪都拉斯在劇中詮釋因腰痛而行動不便的一哥，不僅讓邱凱偉和王少偉扛著上下樓，還讓他們幫忙洗澡跟餵飯，兩個大男生粗手粗腳的，在戲裡讓洪都拉斯吃足苦頭，從輪椅上直接摔進水溝導致手受傷，但在戲外大家卻玩得非常開心。
洪都拉斯透露：「男生一起在浴室裡其實有點尷尬，不過他們兩人玩得很開心，他們用水潑我，讓我感覺到他們喜劇的噴發，劇中我是手受傷，但導演的處理方式讓我覺得，好像在他們的世界裡，永遠不會有難過的事情，再難過的事都變成喜劇。」
Darren邱凱偉則表示：「幫男生洗澡不會害羞，畢竟我在家裡都幫兒子洗澡，所以那天在洗的時候，我就把他當成兒子。其實老人嘛，雖然他年紀是越來越老，可是他的思想是越來越小，就當成幫小孩洗澡，我跟少偉就亂潑亂刷。」
王少偉也笑說：「他（洪都拉斯）就光溜溜在那裡，整個也很自然，他已經掌握到這個戲的節奏，還有我們這樣的風格，他整個完全放得開，然後也很自然的去表現他自己。我們有時候也喜歡捉弄他，我覺得這就是這部戲好看的地方。」
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