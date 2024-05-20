哈日族注意！外銀估日央行9月會再升息　日圓未來3個月上看150

對此，法國巴黎銀行財富管理今（20）日發布最新報告指出，雖然市場持續挑戰日本央行升息的立場，還是認為美國聯準會（Fed）有降息及日本央行升息的可能性，能逐漸提升日圓的吸引力，並預估日本央行今（2024）年9月會升息15個基點，隨後每半年升息25個基點，並將日圓兌美元3個月目標價位上看150，12個月目標價有望來到140。
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日圓的持續疲軟也將會受到關注，以防止進口通膨進一步升溫。法巴銀認為，日本央行傾向防止通膨意外再次加速，並維持約2%的通膨目標。 法巴銀認為，日本央行還是希望避免提前升息的風險，這有可能導致終端利率迅速重新定價，從而引發日本政府債券市場的不穩定性。
日本央行強調，他們只是在減少刺激措施的數量，而不是收緊對貨幣供應的控制。日本當局仍儘可能漸進式地採取行動，以最大幅度降低因結束30年接近零利率的政策所帶來的衝擊。這種寬鬆訊息受到市場歡迎，日本股市34年來首次創下歷史新高，日圓兌美元貶值亦使日本出口商受惠。
雖然市場持續挑戰日本央行升息的立場。不過，法巴銀仍認為，美國聯準會降息及日本央行升息的可能性，應能逐漸提升日圓的吸引力，法巴銀預估，日本央行今年9月會升息15個基點，隨後每半年升息25個基點。然而，美元走強降低了日圓走強的可能性因
此，法巴銀將美元兌日圓的 3個月目標價位從145調整為150，12個月目標價位從134調整至140。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。