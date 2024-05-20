永豐化學關廠爆輸液缺藥危機！衛福部7作為因應：品質絕不能打折

我是廣告 請繼續往下閱讀
在要藥品供應狀況，王德原表示，永豐化學公司共生產20項藥品，其中14項藥品都有合格廠商來協助增加生產、滿足醫療需求，但有4項無替代藥品，該公司仍有庫存至少3個月，食藥署也已徵求專案進口或製造，另2項藥品為2公升大包裝沖洗用，及注射用生理食鹽水，目前已請合格廠商增加生產，同時徵求專案進口和獲專案製造。
林靜儀則補充表示，這家藥品在過去，就已被食藥署認列屬「高風險」的藥廠，過去有比較嚴重違規，而在近期這2次查廠裡有63項違規，其中有3項是非常嚴重地違反PIC／S GMP規範，因此必須勒令關廠、停止製造，那食藥署本身就有缺藥平台，所以一方面通知各合約醫院，一方面協助醫院取得他們所需要的藥品。
林靜儀強調，會盡力協調廠商讓醫療端取得需要的藥品，但是品質絕對不能打折的事情，不能容許這樣品質有問題，「謝謝食藥署在這件事上的把關」也謝謝國內其他業者，願意配合增加產量、協調，讓供需能夠平衡，健保署接下來也會儘速來讓專案進口能核定。
對於永豐化學市佔七成，林靜儀指出，寡佔市場的部分，未來會去建立一些比較安全的機制，避免在某些狀況下，會出現缺藥的情形，去健全藥品韌性；食藥署已協調各醫院若有藥品的缺口、不足，要讓他補起來「目前供需雖然吃緊，但都夠」，謝謝合格廠商穩定提供台灣藥品市場好品質跟產品。
至於健保價格，林靜儀補充表示，點滴輸液的部分，事實上從104年至今都沒有調降過健保價，健保署有提出反映成本機制，健保署在4月有提出是否要調價，但該廠商並沒有提出要調價，反而其他合格廠商有調整價格，那接下來會跟合格藥廠在如何維持品質跟成本情況下去做討論。