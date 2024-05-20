殺人未遂犯脫逃！基隆教育處緊急公告：即日起至5/22全市校園關閉
涉犯殺人未遂判刑確定的39歲簡姓男子，患思覺失調症，今（2024）年3月住院監護，但昨日晚間驚傳自基隆某醫院脫逃，目前行蹤不明，基隆市警察局根據監視器畫面認為，簡男可能還在基隆，目前已擴大追緝中；基隆市政府教育處為因應受監護處分人醫院脫逃，今（20）日宣布基隆市校園即日起至5月22日止不開放，如有延長，會再行通知。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，今年1月間，簡男於北市持玻璃酒瓶攻擊民眾，造成對方頭、頸部及全身多處受傷，多根手指的伸肌腱斷裂，所幸路人出面制止，簡男才停下攻擊。案經北院一審，認為簡男罹患思覺失調症，未曾接受完整的治療，導致他產生幻聽而失控攻擊路人，依殺人未遂罪判處期徒刑3年，並在執行前須進行5年的監護，交由台北地檢署執行，簡男也在3月住院，並配合院方治療，據院方表示，簡男與其他病友互動也正常，未出現攻擊傾向或行為，病情相對穩定。
不過，簡男昨日趁工作人員一時未注意從吸菸區脫逃，目前尚無法掌握簡男脫逃原因，而在刑事局發布的資訊中，簡男脫逃後行蹤不明，身穿白色上衣、長袖方格紋襯衫和黑色長褲，因涉及殺人未遂罪，具有攻擊性，提醒警方查緝時注意自身的安全。